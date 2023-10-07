AK Parti'nin A Takımında İki Kayserili

AK Parti Olağanüstü Büyük Kongresi'nde Kayserili Mustafa Elitaş ve Emir Yasin Kekeç MKYK listesinde yer aldı.

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  • 07.10.2023 16:56
  • Güncelleme: 07.10.2023 19:47
AK Parti'nin A Takımında İki Kayserili
Kayseri Gündem - Kayseri Gündem

AK Parti Olağanüstü Büyük Kongresi’nde Kayserili Mustafa Elitaş ve Emir Yasin Kekeç MKYK listesinde yer aldı.

Ankara’da yapılan AK Parti 4. Olağanüstü Büyük Kongresi’nde Merkez Karar ve Yönetim Kurulu (MKYK) listesi belirlendi. Listede önceki dönem Ekonomi Bakanı Mustafa Elitaş ile Emir Yasin Kekeç partinin A Takımına girdi.

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İHA

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