AK Parti'nin A Takımında İki Kayserili
AK Parti Olağanüstü Büyük Kongresi'nde Kayserili Mustafa Elitaş ve Emir Yasin Kekeç MKYK listesinde yer aldı.
- 07.10.2023 16:56
- Güncelleme: 07.10.2023 19:47
Kayseri Gündem - Kayseri Gündem
AK Parti Olağanüstü Büyük Kongresi’nde Kayserili Mustafa Elitaş ve Emir Yasin Kekeç MKYK listesinde yer aldı.
Ankara’da yapılan AK Parti 4. Olağanüstü Büyük Kongresi’nde Merkez Karar ve Yönetim Kurulu (MKYK) listesi belirlendi. Listede önceki dönem Ekonomi Bakanı Mustafa Elitaş ile Emir Yasin Kekeç partinin A Takımına girdi.
İHA
İlk Yorum Yazan Sen Ol!
BUNLARA DA BAKIN