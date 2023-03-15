Ak Parti'nin Gençleri Aday Adaylığını Açıkladı

AK Parti'de aday adaylık sürecinin başlamasının ardından genç isimler öne çıktı. Bugün yapılan açıklamalarla Hüseyin Okandan, Mustafa Tevfik Kürtüncü ve Ramazan Bedir aday adaylığını açıkladı.

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  • 15.03.2023 16:17
  • Güncelleme: 15.03.2023 16:17
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Ak Parti'nin Gençleri Aday Adaylığını Açıkladı

Cumhurbaşkanlığı ve 28’nci Dönem TBMM Milletvekilliği Seçimleri, 14 Mayıs Pazar günü yapılacak. Siyasi partilerde ise aday adaylığı heyecanı yaşanıyor. AK Parti Kayseri teşkilatında da hareketli günler başladı. AK Parti’de genç isimlerin öne çıktığı bir aday adaylık süreci yaşanıyor. Bugün yapılan açıklamalarda AK Partinin gençlik kolları dahil bir çok kademesinde görev alan Hüseyin Okandan, önceki dönem Gençlik Kolları Başkanı Mustafa Tevfik Kürtüncü ve Ramazan Bedir aday adaylığını açıklayan isimler oldu.

Cumhurbaşkanı ve 28 Dönem TBMM Milletvekilliği Seçimleri, 14 Mayıs Pazar günü yapılacak. Siyasi partilerde ise aday adaylığı heyecanı yaşanıyor. AK Parti Kayseri teşkilatında da hareketli günler başladı. AK Parti Kocasinan İlçe Başkanı Hüseyin Okandan, bugün AK Parti Kayseri İl Başkanlığı’nda yaptığı basın açıklamasıyla görevinden istifa ederek milletvekilliği aday adaylığı için başvuru yaptı. 

Milletvekilliği aday adaylığını açıklamadan önce şiir okuyan AK Parti Kayseri İl Başkan Yardımcısı Ramazan Bedir, “Bizim bu toprakların evladı olarak şehitler yadigârı şanlı bayrağa, kadim şehrimiz Kayseri’ye bir vefa borcumuz var.  Bizim bu şehirde ki her vatandaşa, dükkânını açan esnafa, tarlasında ki çiftçiye, yaylasında ki köylüye, hizmet borcumuz var. Bizim siyaset anlayışımızın odağında bu yüce millet var. Bizim millete hizmet etmek için büyüttüğümüz hayallerimiz ve büyük Türkiye sevdamız var. Tek millet şiarı, tek bayrak şuuru, tek vatan düsturu ve tek devlet nidası ile geldiğimiz Türkiye Yüzyılı kapısında elimizi taşın altından çekip, gövdemiz koymanın mutluluğunu yaşıyorum. Geçmişte bu kadim şehre hizmet onurunu bizlere bahşeden Yüce Rabbime hamt ediyorum. Bundan sonra karanlıkları aydınlatan genelbaşkanımız Sayın Revep Tayyip Erdoğan’ın ardınca hizmet kervanında yol yürüyebilmek için çeşitli yönetim kademelerinde bulunduğum AK Partimizin İl yönetiminden ve başkan yardımcılığı görevimden istifa ediyor, milletvekilliği aday adaylığımın sürecinin başladığını kamuoyuna saygıyla duyuruyorum. Kader gayrete aşıktır. Rabbim yar ve yardımcımız olsun” ifadelerini kullandı.

Önümüzdeki günlerde de AK Parti’de başka genç partililerin aday adaylığı başvurusu yapması bekleniyor.

1ha

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