AK Parti'nin İftarlı Büyük Tanıtım Toplantısı Bugün

AK Parti Kayseri teşkilatı yarın yapacağı toplantı ile 10 milletvekili adayını tanıtacak. Sahada çalışmalarını sürdürdüklerini belirten AK Parti Kayseri İl Başkanı Fatih Üzüm ise toplantının Türkiye’de bir ilk olacağını ifade ederek, “Biz startımızı Seyyid Burhaneddin Hazretlerinde öğle namazı ve dua eşliğinde vermiştik. Bugün de sahadaydık, şimdi de salonumuzdayız. Allah nasip ederse yarın saat 17:00’de muhteşem bir aday tanıtım toplantımız var. Türkiye’de bir ilk olacak. Çok iyi bir hazırlık dönemi geçirdik, teşkilat olarak salondayız. Tüm AK dava kardeşlerimizi yarın saat 17:00’de Kadir Has kapalı spor salonu olduğu yere bekliyorum ve hep birlikte Kayseri’ye değer katacak adaylarımızla kaynaşacağımız bu toplantıda AK Parti’nin ne olduğunu herkesin göreceğini be buradan ilan ediyorum. Salon 2 bin kişilik ve bunun yeterli olmayacağını düşündüğümüz için dışarıya da led ekran kurduk. Havanın soğuk olma ihtimaline karşı da salonun dış kısmında kalanlar için bir hazırlık yaptık. Gelen tüm kardeşlerimizin başımızın üstünde yeri var. Salonlar almasın biz daha çok mutlu oluruz önemli olan 14 Mayıs akşamı cumhurbaşkanımızın balkon konuşmasını kahve içerek neşeyle izlemektir, tek amacımız budur” şeklinde konuştu.