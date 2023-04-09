AK Parti'nin Kayseri listesinde 1 ithal aday gösterildi

Genel seçimlere az bir süre kala partilerin aday listeleri belli oldu. Tamamen yenilenen AK Parti'nin Kayseri listesinde, 1 ismin Kayseri dışında yaşayan kişilerden olması dikkat çekti. 

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  • 09.04.2023 17:01
  • Güncelleme: 09.04.2023 17:01
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AK Parti'nin Kayseri listesinde 1 ithal aday gösterildi

Cumhurbaşkanlığı ve 28. Dönem Milletvekilliği Genel Seçimleri öncesi partiler il il aday listelerini Yüksek Seçim Kurulu’na (YSK) teslim etti. Mevcut isimlere yeni listede yer vermeyen AK Parti’nin Kayseri listesinde sürpriz isimler yer aldı. Daha önce temayül yoklaması yapan parti, yoklama sonucunu açıklamamıştı. Listelerde temayülde çıkan hangi isimlerin olduğu kesin olarak bilinmezken, Kayseri dışında yaşayan bazı isimlerin Kayseri listesinde olması dikkat çekti. Bu listeye göre AK Parti Kayseri Milletvekilliği için 14 Mayıs'ta 1 tane ithal vekil adayı ile seçimlere katılacak. O isimler şunlar: Ayşe Böhürler (Nevşehir doğumlu) 

AK Parti Kayseri listesinden 28'inci Dönem Milletvekilliği Seçimlerine katılacak aday listesi şu şekilde;
1) Hulusi Akar (Kayserili) 
2) Ayşe Böhürler (Nevşehirli) 
3) Şaban Çopuroğlu (Kayserili)
3) Murat Cahid Cıngı (Kayserili)
5) Sayın Bayar Özsoy (Kayserili)
6) Mahmut Gürcan (aslen Kayserili ama İstanbul'da doğdu)
7) Emine Timuçin (Kayserili)
8) Hüseyin Cahit Özden (Kayserili)
9) Hüseyin Okandan (Kayserili)
10) Deniz Mustafa Çağan (aslen Kayserili ama Almanya’da doğdu)


Bu arada önceki dönemlerde AK Parti’nin Kayseri Milletvekilleri ve memleketleri de şu şekilde; 2018 yılında AK Partiden meclise giren vekiller:
Mehmet Özhaseki, Kayserili
Mustafa Elitaş, Kayserili 
Taner Yıldız, Yozgatlı
İsmail Emrah Karayel, İstanbul
İsmail Tamer, Sivas Şarkışla 
Hülya Nergis, Kayseri Pınarbaşı 

2015 Genel seçimlerinde meclise giren vekiller ise şu şekilde;
Taner Yıldız, Yozgat Boğazlıyan 
Mehmet Özhaseki, Kayseri 
İsmail Emrah Karayel, İstanbul 
Hülya Nergis, Kayseri Pınarbaşı 
İsmail Tamer, Sivas Şarkışla
Sami Dedeoğlu, Kayseri Develi.

1ha

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