AK Parti'nin Kayseri listesinde 1 ithal aday gösterildi

Cumhurbaşkanlığı ve 28. Dönem Milletvekilliği Genel Seçimleri öncesi partiler il il aday listelerini Yüksek Seçim Kurulu’na (YSK) teslim etti. Mevcut isimlere yeni listede yer vermeyen AK Parti’nin Kayseri listesinde sürpriz isimler yer aldı. Daha önce temayül yoklaması yapan parti, yoklama sonucunu açıklamamıştı. Listelerde temayülde çıkan hangi isimlerin olduğu kesin olarak bilinmezken, Kayseri dışında yaşayan bazı isimlerin Kayseri listesinde olması dikkat çekti. Bu listeye göre AK Parti Kayseri Milletvekilliği için 14 Mayıs'ta 1 tane ithal vekil adayı ile seçimlere katılacak. O isimler şunlar: Ayşe Böhürler (Nevşehir doğumlu)

AK Parti Kayseri listesinden 28'inci Dönem Milletvekilliği Seçimlerine katılacak aday listesi şu şekilde;

1) Hulusi Akar (Kayserili)

2) Ayşe Böhürler (Nevşehirli)

3) Şaban Çopuroğlu (Kayserili)

3) Murat Cahid Cıngı (Kayserili)

5) Sayın Bayar Özsoy (Kayserili)

6) Mahmut Gürcan (aslen Kayserili ama İstanbul'da doğdu)

7) Emine Timuçin (Kayserili)

8) Hüseyin Cahit Özden (Kayserili)

9) Hüseyin Okandan (Kayserili)

10) Deniz Mustafa Çağan (aslen Kayserili ama Almanya’da doğdu)



Bu arada önceki dönemlerde AK Parti’nin Kayseri Milletvekilleri ve memleketleri de şu şekilde; 2018 yılında AK Partiden meclise giren vekiller:

Mehmet Özhaseki, Kayserili

Mustafa Elitaş, Kayserili

Taner Yıldız, Yozgatlı

İsmail Emrah Karayel, İstanbul

İsmail Tamer, Sivas Şarkışla

Hülya Nergis, Kayseri Pınarbaşı

2015 Genel seçimlerinde meclise giren vekiller ise şu şekilde;

Taner Yıldız, Yozgat Boğazlıyan

Mehmet Özhaseki, Kayseri

İsmail Emrah Karayel, İstanbul

Hülya Nergis, Kayseri Pınarbaşı

İsmail Tamer, Sivas Şarkışla

Sami Dedeoğlu, Kayseri Develi.