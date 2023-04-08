Ak Parti'nin muhtemel adayları kulisleri sallıyor

Ak Parti'nin bir kısım mecralar tarafından sızdırıldığı iddia edilen aday listeleri dillerde dolaşmaya devam ediyor.

Hulusi Akar ve Ayşe Böhürler'in liste başı olduğu kulis listelerinde Şaban Çopuroğlu, Murat Cahit Cıngı gibi sürpriz isimler de yer alıyor.



Ak Parti Kayseri Milletvekili muhtemel aday listesi

1- Hulusi Akar,

2- Ayşe Böhürler,

3- İsmail Emrah Karayel,

4- Murad Cahit Cıngı,

5- Şaban Çopuroğlu,

6-Mahmut Gürcan,

7- Sayın Bayar Özsoy