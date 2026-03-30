Ak Parti Ramazan Koordinasyon Merkezi, 3 bin 700 Haneye Ulaştı

AK Parti Melikgazi İlçe Başkanı Tayyar Şahin, Kayseradar ve Radyoradar ortak canlı yayınında Siyasi Gündem programına konuk olarak moderatör Duygu Sarınca’nın sorularını yanıtladı.

Şahin, Melikgazi İlçe Başkanlığı’nın Ramazan ayına yönelik çalışmaları kapsamında Ramazan Koordinasyon Merkezi (RKM) faaliyetleri yürütüldüğünü belirtti. Konuya ilişkin konuşan Şahin, “Ramazan ayında RKM, Ramazan Koordinasyon Merkezi adı altında bir birim oluşturduk, il başkanlığımız uhdesinde. Biz de aynı şekilde bunları kendi ilçemizde işlemeye başladık.” AK Parti Melikgazi İlçe Başkanı Tayyar Şahin, “29 günlük Ramazan programının içerisinde 3 bin 700 hane ziyareti gerçekleştirmişiz. Bir günde yaklaşık 100-110 tane hane ziyareti demek” ifadelerini kullandı.

MELİKGAZİ’DE 28 YENİ KOMİSYON KURULDU

Teşkilat yapılanmasına ilişkin açıklamalarda bulunan Şahin, “Aile ve Kadın Çalışmaları Birimi diye bir birim oluşturduk, komisyon oluşturduk. Ar-Ge ve Eğitim Komisyonumuz, Bilgi ve İletişim Teknolojileri Komisyonu, Çevre Şehircilik Politikaları Komisyonu, Dış İlişkiler Komisyonu, Disiplin Kurulu Komisyonu, böyle komisyonlarımız yoktu. Engelliler Koordinasyon Birimi oluşturduk. Esnaf ve KOBİ Birimimiz var. Genç Seçmen Birimimiz, Gençlik Kolları Koordinatörlüğümüz, Gıda, Tarım ve Hayvancılık Birimi, İnsan Kaynakları Birimi, Kadın Kolları için özel bir koordinasyon birimi oluşturduk” ifadelerini kullandı.

Toplam komisyon sayısına ilişkin ise, “Strateji ve Planlama Birimimiz, Şehit Yakını ve Gaziler Koordinasyon Birimimiz, Üyelik İlişkileri Birimi, Vatandaş Talep ve Şikâyet Birimi, Vefa ve Kanaat Önderleri Birimi, Yaşlılar Koordinasyon Birimi, İnsan Hakları Komisyonu, Türk Devletleriyle İlişkiler Komisyonu diye de toplamda 28 tane komisyon oluşturduk” dedi.

Seçim çalışmalarına ilişkin de değerlendirmelerde bulunan Şahin, “Seçimden bir 45 gün, 50 gün öncesinde vatandaşın kapısına gitmek yerine, sandık başkanını o günden ayarlamak yerine, müşahitleri o günden seçmek yerine biz bugünden başlıyoruz. Bugünden itibaren çalışmamızın sebebi de o abilerimizin, ablalarımızın ihtiyaçları bir şey olursa şimdiden destek vermek ve ailemizi daha fazla genişletmek amaçlı. 2026’nın ilk haftaları itibarıyla gerek sandık yönetim kurulu üyelerimizi, gerek sandık başkanlarımızı ve gerek müşahit listelerimizi tekrardan kontrol ederek, onları arayarak, hâl hatır sorarak, eksiklerimiz varsa tamamlayarak bir çalışma yapıyoruz. Genel merkezimiz bu konuyla alakalı bize ne zaman tam bir yetki verdi, tabii ki biz o zaman daha da canlı bir şekilde seçim çalışmalarına devam edeceğiz” açıklamalarında bulundu.