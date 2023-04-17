AK Parti saflarına geçen Özvarinli'ye tepki

Partisinden istifa ederek AK Parti saflarına katılan Hasan Sami Özvarinli'ye, İYİ Parti Genel Merkez Seçim İşleri Başkanlığı'nda Görevli Mehmet Tokdemir'den tepki geldi. Tokdemir, 'Üçünüze, beşinize 14 Mayıs'ta hepinize Meral Akşener Yeter!' dedi. 

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  • 17.04.2023 10:57
  • Güncelleme: 17.04.2023 10:57
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AK Parti saflarına geçen Özvarinli'ye tepki

İYİ Parti Kayseri Milletvekili Aday Adaylığı için başvuran ancak listelerde kendisine yer bulamayan Hasan Sami Özvarinli partisinden istifa etmişti.  İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener’in danışmanlığını da yapan Özvarinli, geçtiğimiz günlerde yapılan AK Parti Milletvekili Aday tanıtım toplantısında AK Parti saflarına katıldı.

AK Parti’ye geçen Özvarinli’ye İYİ Parti Genel Merkez Seçim İşleri Başkanlığı'nda Görevli Mehmet Tokdemir'den tepki geldi. Tokdemir, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, “3/4 Gün önce beni takipten çıkınca anladım. Kaç gündür benim derdim milliyetçi gençlerdir vs. Tweet atıyorsunuz. Gelin görün ki Gençliğin Derdini ‘gençliğin umudunu 21 yıldır elinden alan’ sisteme dahil olarak çözmüşsünüz. Üçünüze, beşinize 14 Mayıs’ta hepinize Meral Akşener Yeter!” ifadelerini kullandı.

1ha

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