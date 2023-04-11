AK Parti Seçim Beyannamesi ve Aday Tanıtım Toplantısı Ankara'da yapıldı

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, Cumhurbaşkanı ve Genel Başkan Recep Tayyip Erdoğan’ın katıldığı AK Parti Seçim Beyannamesi ve Milletvekili Aday Tanıtım Toplantısı’na katıldı.

AK Parti Seçim Beyannamesi ve Milletvekili Aday Tanıtım Toplantısı, Ankara Spor Salonu’nda Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın katılımıyla gerçekleşti. Toplantıya Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç da katılırken, Cumhurbaşkanı Erdoğan programda Cumhurbaşkanlığı ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimleri seçim beyannamesini açıkladı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye Yüzyılı’nın yürüyüşünü başlatmak için burada olduklarını belirterek, “Kardeşlerim AK Parti’nin 21 yıldır gerçekleştirdiği demokrasi ve kalkınma atılımlarından ilhamını bu topraklara bu millete dair hayırlı olan ne varsa ondan alan siz dava ve yol arkadaşlarımla birlikte olmaktan gurur duyuyorum. Yine bir 14 Mayıs arifesinde, bir kez daha ‘Yeter söz milletin’ demek için bir aradayız. Durmak yok, yola devam” diye konuştu.

AK Parti Kayseri milletvekili adayları ile de görüşen Başkan Büyükkılıç, toplantı ile ilgili yaptığı açıklamada, “AK Parti Seçim Beyannamesi ve Milletvekili Aday Tanıtım Toplantısı’nda Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın hitaplarını dinledik. Cumhuriyet’imizin 100’üncü yılına atıfla hazırlanan 23 başlığın yer aldığı beyannamede ana tema ’Türkiye Yüzyılı’ oldu. Türkiye Yüzyılı için doğru zaman, doğru adam diyoruz. Deprem yaralarının sarılmasına dönük adımların da yer aldığı beyannamenin ülkemize hayırlı uğurlu olmasını temenni ediyorum. Milletvekili adaylarımıza da çıkmış oldukları bu yolda başarılar diliyorum” ifadelerini kullandı.