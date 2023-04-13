AK Parti seçim startını verdi

AK Parti seçim startını verdi. AK Parti Milletvekili adayları Seyyid Burhaneddin Hz. Türbesi'ni ziyaret ederek seçim çalışmalarına başladıklarını duyurdu. 

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  • 13.04.2023 14:44
  • Güncelleme: 13.04.2023 14:44
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AK Parti seçim startını verdi

AK Parti seçimlere kısa süre kala seçim çalışmalarına başladı. Milli Savunma Bakanı ve Kayseri Milletvekili Adayı Hulusi Akar, AK Parti Yerel Yönetimlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Özhaseki, AK Parti Kayseri İl Başkanı Fatih Üzüm, AK Parti Kayseri Milletvekili Adayları ve teşkilat mensupları bugün ‘Seyyid Burhaneddin Hz. Türbesi’ni ziyaret ederek seçim çalışmalarına start verdi. 
Ziyarette konuşan Milli Savunma Bakanı ve Kayseri Milletvekili Adayı Hulusi Akar, “Bugün burada seçim sürecini başlatıyoruz. Dualarla niyazlarla, iyi niyetlerle hayır duasıyla sizlerin de güvenine, vatandaşımızın, Kayserili hemşerilerimizin güvenine sevgisine laik olmak için çalışacağız. Elimizden gelen gayreti göstereceğiz. Ülkemizin ve milletimizin daha ileriye gitmesi için daha güvenli, daha müreffeh bir ülke için elimizden gelen ne ise bugüne kadar yaptık, bundan sonra da yapacağız. Seçim süreci başladı. Aday arkadaşlarımızla beraber ileride daha teferruatlı görüşmelerimiz, konuşmalarımız olacak” ifadelerini kullandı.

1ha

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