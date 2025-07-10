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Ak Parti STK Ziyaretleri Devam Ediyor: Ahmet Yurtlu OSB Yöneticileriyle Bir Araya Geldi

Ak Parti Sivil Toplumdan Sorumlu Başkan Yardımcısı Ahmet Yurtlu, 100 günde 100 sivil toplum kuruluşu ziyareti ve istişare programı çerçevesinde çalışmalarını sürdürüyor.

Ak Parti STK Ziyaretleri Devam Ediyor: Ahmet Yurtlu OSB Yöneticileriyle Bir Araya Geldi

Bu kapsamda, Kayseri Organize Sanayi Bölgesi (OSB) Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Yalçın ile birlikte Mustafa Gengeç, Abdulmenap Esko, Kamil Akçadırcı ve Rıfat Kural gibi önemli isimleri ziyaret etti.

Ziyaretler sırasında Yurtlu, sivil toplumun önemi üzerinde durarak, katılımcılarla fikir alışverişinde bulundu. Bu tür istişarelerin, toplumun çeşitli kesimlerinin görüşlerini dinlemek ve ortak çözümler geliştirmek açısından büyük bir değer taşıdığı vurgulandı.

Haber Merkezi

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