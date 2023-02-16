AK Parti Talas Kadın Kolları kadın depremzedelere hijyen seti dağıttı

 Kahramanmaraş merkezli depremler sonrası birçok vatandaş ve kurum yaraların sarılması için yardım çalışması başlattı. AK Parti Talas Kadın Kolları da depremlerin ardından Kayseri'ye gelen kadın depremzedelere hijyen seti dağıttı. 

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  • 16.02.2023 19:23
  • Güncelleme: 16.02.2023 19:23
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AK Parti Talas Kadın Kolları kadın depremzedelere hijyen seti dağıttı

6 Şubat’ta Kahramanmaraş’ın Pazarcık ve Elbistan ilçeleri merkezli 9 saat arayla meydana gelen iki büyük deprem, Kahramanmaraş, Gaziantep, Şanlıurfa, Diyarbakır, Adana, Adıyaman, Osmaniye, Hatay, Kilis, Malatya ve Elazığ illerinde yıkıma sebep oldu. Binlerce kişi hayatını kaybederken, birçok vatandaş ve kurum ise yaraların sarılması için yardım çalışması başlattı. ‘Asrın felaketi’ olarak nitelendirilen ve 10 ili etkileyen depremlerin ardından Kayseri’ye gelen depremzedelere AK Parti Talas Kadın Kolları tarafından hijyen seti dağıtıldı.

AK Parti Talas Teşkilatı, kadınların özel ihtiyaçları için hazırladığı malzemeleri Talas ilçesine gelen depremzede kadınlara ulaştırdı. AK Parti Talas Kadın Kolları Başkanı Feyza Sönmez, konuyla ilgili, “Depremin yaşandığı ilk günden itibaren koordineli bir şekilde yardım çalışmalarına başladık. Tarihimizin belki de en önemli ve acı felaketini yaşadığımız bu günlerde, hem deprem bölgesinde hem de ilçemizde yaraları sarmak ve tekrar ayağa kalkmak için birlik olduk. En ufak ihtiyaçların dahi hayati önem arz ettiği bu zorlu dönemde, şehrimize gelen depremzede kadınlarımız için hassas bir konu olan hijyen malzemelerini hazırlayarak ivedilikle ulaştırdık.” şeklinde konuştu.

Bu süreçte hayatını kaybeden depremzedelere Allah’tan rahmet dileyen Başkan Feyza Sönmez, yaralılara ise acil şifalar dilerken, “Tüm Türkiye Tek Yürek olup, bu günleri de hep birlikte atlatacağız” dedi.

1ha

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