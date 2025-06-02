AK Parti Talas ve Kocasinan İlçe Danışma Meclisi Toplantıları Gerçekleşti

Talas İlçe Danışma Meclisi Toplantısı

İlk olarak Talas Belediyesi Meclis Salonu’nda gerçekleştirilen toplantıda, birlik ve dayanışma vurgusu yapıldı. Katılımcılar, Kayseri’nin daha iyi bir geleceğe taşınması için birlikte çalışma kararlılığını dile getirdi. Toplantıda, Kayseri Büyükşehir Belediyesi'nin yatırımları ve projeleri hakkında bilgi verildi.

Başkan Büyükkılıç, partililere hitaben yaptığı konuşmada, şehrin gelişimi için herkesin üzerine düşeni yapması gerektiğini belirtti. "Bizlere düşen çalışmak" diyen Büyükkılıç, Kayseri’nin her bir bireyi için hizmet etmenin önemini vurguladı. Ayrıca, Kayseri Büyükşehir Belediyesi’nin son dört yılda en fazla yatırım yapan belediye olduğunu hatırlattı.

Kocasinan İlçe Danışma Meclisi Toplantısı

Daha sonra AK Parti Kocasinan İlçe Danışma Meclisi toplantısı, Kayseri İl Başkanlığı Konferans Salonu’nda gerçekleştirildi. Burada da hizmet ve eser belediyeciliği konularında görüş alışverişinde bulunuldu. Ulaşım A.Ş. tarafından hayata geçirilen 1 milyar TL’lik RES projesi gibi önemli yatırımlar hakkında bilgi verildi.

Toplantılarda, Kayseri’nin gelişimi için yapılan çalışmaların yanı sıra, kırsal hizmetlere de dikkat çekildi. AK Parti Kayseri Milletvekilleri, Kayseri Büyükşehir Belediyesi'nin kırsala yaptığı yatırımları övgüyle değerlendirdi. Katılımcılar, bu projelerin Kayseri’nin sosyal ve ekonomik yapısına önemli katkılar sağladığını ifade etti.

Toplantılar sonunda, katılımcılara plaket takdim edilerek, emekleri için teşekkür edildi. Bu tür toplantılar, partililerin bir araya gelerek fikir alışverişinde bulunmalarını sağlarken, Kayseri’nin geleceği için ortak hedefler belirlenmesine de zemin hazırlıyor.