Ak Parti, Teşkilat Akademisi düzenledi: 'Bu Senin Hikayen'

AK Parti Kayseri İl Başkanı Hüseyin Okandan konuyla ilgili, “İki gün sürecek olan programda hem teorik hem pratik bilgiler paylaşılırken, teşkilatın kurumsal kapasitesinin artırılması hedeflenen oldukça verimli bir program olması da gayet memnuniyet verici. Bu tür eğitimler hem teşkilat içi birlik ve beraberliği pekiştiriyor, hem de siyasi vizyonun genişlemesine katkı sağlıyor” dedi.

AK Parti Genel Merkez Ar-Ge ve Teşkilat başkanlıklarınca düzenlenen, Cumhurbaşkanı Yardımcısı, Bakanlar, MYK ve MKYK üyelerinin sunumları, sanatsal etkinlikler, çeşitli konferans ve seminerlerden oluşup 3 gün boyunca devam edecek ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın katılımlarıyla sürecek olan program bugün başladı. AK Parti Kayseri İl Başkanı Hüseyin Okandan program ile ilgili yaptığı açıklamada, “Genel Merkez binamızda gerçekleşen eğitim programında teşkilat mensuplarımız, siyaset, iletişim, liderlik ve motivasyon konularında alanında uzman isimlerden eğitimler alıyor. İki gün sürecek olan programda hem teorik hem pratik bilgiler paylaşılırken, teşkilatın kurumsal kapasitesinin artırılması hedeflenen oldukça verimli bir program olması da gayet memnuniyet verici. Bu tür eğitimler hem teşkilat içi birlik ve beraberliği pekiştiriyor, hem de siyasi vizyonun genişlemesine katkı sağlıyor. Bu eğitim programında emeği geçen herkese teşekkür ediyoruz” ifadelerini kullandı.