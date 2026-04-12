AK Parti Teşkilat Başkanı Büyükgümüş,'Biz CHP ile düşman değiliz, rakibiz'.

İl Kültür ve Turizm Konferans salonunda düzenlenen, AK Parti Orta Anadolu Bölge Strateji Toplantısına AK Parti Teşkilat Başkanı ve Yalova Milletvekili Ahmet Büyükgümüş, AK Parti Milletvekilleri Şaban Çopuroğlu, Sayın Bayar Özsoy, Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, AK Parti İl Başkanı Hüseyin Okandan ve teşkilat mensupları katıldı. Programın açılış konuşmasını yapan AK Parti Teşkilat Başkanı ve Yalova Milletvekili Ahmet Büyükgümüş, “Yerel seçim süreci yaşadık. Hedeflediğimiz irtifada istediğimiz sonuçları alamadığımız yerler oldu. Milletimizin kararına saygı duyuyoruz. Biz istediğimiz menzile ulaşamazsak döner kendimize sorarız: "Nerede eksik kaldık, neyi tamamlamamız lazım, neyi geliştirip başarmamız lazım?" Biz CHP ile düşman değiliz, rakibiz. Değerlerimiz, gayretimiz milletimizle kol kola olup omuz omuza yürüyerek daha iyilerini başarmak istiyoruz. Yeni fikir söyleşileri, yeni bir açılım yapsınlar; siyasete soluk getirecek fikirler ortaya koysunlar, biz de konuşalım, daha iyisini söylemeye çalışalım. Üzülerek görüyoruz ki her geçen gün irtifası düşen, her geçen gün niteliği azalan tablo ortada. Nerede yolsuzluk var, nerede ahlaksızlık bunu aklamayı mizah etmeyi üstünü örtmeyi siyaset zannetmeye başladılar. Böyle siyaset olmaz. Siyaset milletimizin sorunlarını, milletimizin umudunu heyecanla bir araya getirerek siyaset yapılır. İstanbul'da mahkemelere gidip müracaat edenler; burada yolsuzluk var, ahlaksızlık var diyenler Cumhuriyet Halk Partili. Konuşanlar Cumhuriyet Halk Partili. Elindeki bilgileri, belgeleri mahkemeye sunanlar Cumhuriyet Halk Partili. İtiraf ediyorum; "Yolsuzluk yapıldı, ben de parçası oldum," diyenler Cumhuriyet Halk Partili. Böyle bir tablo varken ne diyorlar? "Bunlar soruşturulmasın." Neresi soruşturulmayacak? Böyle bir anlayış, böyle bir hukuk olabilir mi? Bakıyorsunuz sonrasında sadece yönetime değil başka şeylere de istila ediyorlar ama bütün bunlar yaşanırken bunlarda kadrolarımızı ayıklayalım, bunlara aramıza mesafe koyalım... Öyle değil! Her hafta hapishaneye gidiliyor, talimatlar alınıyor. Hafta içleri bocaladıkları yerler oluyor. Talimatla yaptıklarında uyuşmayan yerler oluyor, ne yapacaklarını şaşırdıklarında da bocalıyorlar. Biz karşımızda iradesine sahip, nitelikli rakip görmek istiyoruz. Sürekli gidip bir yerden emir talimat alan, bunun gereğinde yapmaya çalışan böyle siyaset anlayışı olmaz. Bunlara bir de birtakım ahlaksızlık, arsızlık kılıfları eklenince olmaz” dedi.

Başkan Büyükgümüş CHP’nin ara seçim istemesi ile ilgili olarak ise, “Son birkaç haftadır tutturdukları "ara seçim"... Milletin iradesi, milletin yetkisi; "Sıkıldım, oynamıyorum" denilecek bir şey mi? Biz hülle ile istifa edelim, ara seçim gerçekleşsin... Kendi fikirlerini, kendilerini söyleyebilecek arkasında durabilecek bir konumda değiller. Sonra dönüp diyorlar ki: "Recep Tayyip Erdoğan da 2002 yılında şunu yapmıştı, 2003 yılında şunu yapmıştı." Ama bu vesileyle bize çok önemli gerçekleri hatırlatıyorlar. Recep Tayyip Erdoğan o ara seçimde milletvekili seçilmiş başbakan olmuş. 2002 seçimlerinde genel başkan olmasına rağmen milletvekili adayı yapılmadı ama mücadelesinden geri durmadı. Büyük bir çoğunlukla iktidara geldik. O dönem Cumhurbaşkanımız hemen erken seçim kararı al, değişiklikleri yap ama "hayır" dedi. Benim için değil, milletimiz için hizmet edeceğiz ve Siirt'te 3 Kasım 2002'de yapılan oylama ve sandıklar tam hukuksuzluk kapsamında iptal ediliyor. Yüksek Seçim Kurulu'nun yenilenmesine gidildi ama bugün gelinen noktada kendi yalanlarını, iftiralarını ancak bizimle kanıtlamaya çalışıyorlar. Kendi sözlerinin arkasında durabilecek iradeleri de güçleri de yok. Maalesef böyle bir muhalefetle karşı karşıyayız. Şimdi ise halkı ara seçim psikolojisi ile adeta oyalama gayretindeler. Bizim buna ayıracak vaktimiz yok. Milletimiz kararını yetkisini süresini verdi. İnşallah son güne kadar cesaretle, kararlılıkla çalışmalarımızı sürdüreceğiz. Oyunlarına, talimatlara vakit ayıracak durumumuz, halimiz yok. Ülkemizin aşması gereken çok sayıda konuları varken "Sıkıldım oynamıyorum" diyenlerle uğraşacak değiliz. Ama bu vesileyle gündeme getirdikleri konuları Recep Tayip Erdoğan nasıl siyaset yapmasın ve ne şekil manşetler atıldığını sürekli zihnimizde tutacağız. Cumhurbaşkanımız hapis yatarken tüm bunlara katlandı hapisten çıktığında biz şöyle bir slogan attık: "Tayyip'e uzanan eller kırılsın." Ama bizi susturdu ve şöyle dedi: "Biz bu yola vallahi sevgi için çıktık, billah sevgi için çıktık." Diyen bir liderin teşkilatıyız. Bizim derdimiz düşmanlık değil, kardeşlikle, sevgiyle daha ileri taşımak için mücadele edeceğiz. Ülkeler Cumhurbaşkanımızın kapısında, biz de sizinle birlikte şunu geliştirelim yapalım derken Cumhuriyet Halk Partisi gidiyor. Sinop'ta füze test merkezi var. Bu füze merkezi dünya çapında araştırma test merkezi yapılan çalışmalar burada test edilip kullanılabilir duruma getiriliyor. Tüm dünya bunlar olurken Sinop'ta bu test merkezi kapatılması lazım deniyor. Sebebi ise "Balıklar ürküyor." Özgür Özel'in söylediği bu. Ve test merkezi nedeniyle Sinop'a turist gelmiyor... "Bu test merkezini kapatmalıyız." Böyle bir siyaset olabilir mi? Tüm dünyanın takip ettiği bir test merkezini kapatalım demek nedir? Hangi bilginin, hangi ufkunun ürünü? Bu anlayışın bu mantığa ülkemizin geleceğini teslim edemeyiz” şeklinde konuştu.