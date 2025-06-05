AK Parti teşkilatı, İl Başkanlığında bayramlaştı

Kurban Bayramı sebebiyle AK Parti İl Başkanlığında bayramlaşma töreni düzenlendi. Törene, TBMM Milli Savunma Komisyonu Başkanı ve AK Parti Kayseri Milletvekili Hulusi Akar, AK Parti Kayseri Milletvekilleri Dursun Ataş, Murat Cahid Cıngı, Sayın Bayar Özsoy ve Ayşe Böhürler, Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç ve AK Parti İl Başkanı Hüseyin Okandan ve il teşkilatı katıldı.

Burada bir konuşma yapan AK Parti Kayseri Milletvekili Hulusi Akar, “Arife günleri akabinde yaşayacağımız bayram günleri, bunlar önemli günler. Kayserimizin de bütün şehirlerimizin bütün milletimizin kendine göre gelenekleri, görenekleri ve ananeleri var. Bunları yaşatmamız lazım. Bunların başında mezar ziyaretleri geliyor, dostları ziyaret geliyor bunları mutlaka sürdürmemiz lazım. Özellikle biz yaşlarda, evlatlarımıza, torunlarımıza, gençlerimize bunları öğretmemiz lazım. Eğer bunlar olmazsa sadece kanunlarla, sadece farzla, sünnetle bir yere varmamız mümkün değil. Gelenekleri, görenekleri ve adetleri mutlaka yaşatmamız lazım” diye konuştu.

AK Parti Kayseri Milletvekili Dursun Ataş konuşmasında; “Bugün yine bir bayram kutluyoruz birlik beraberlik içerisinde. Huzur şehri Kayseri'de, huzur içerisinde hep birlikte bir bayram kutluyoruz. Diğer bayramdan bu bayrama bütün teşkilatlarımız ana kademeden, alt kademelere kadar herkes yoğun bir çalışma içerisinde, yoğun günler geçirdik. İnşallah nice bayramları birlikte kutlamayı diliyorum, hepinizin bayramını tekrar kutluyorum” ifadelerine yer verdi.

AK Parti Kayseri Milletvekili Murat Cahid Cıngı ise konuşmasında; “Allah bu güzel günleri aynı ülkemizde yaşandığı gibi Filistin, Myanmar, Doğu Türkistan'daki soydaşlarımız için de kurtuluşa, hayra, berekete, güzelliğe vesile kılsın. Hac yapan ve bugün Arafat’ta olan değerli müminlerimize sağ salim memleketlerine, yurtlarına dönmelerini nasip etsin. Bu vesileyle hepinize saygılar sunuyor, bayramınızı tebrik ediyorum” ifadelerini kullandı.

AK Parti Kayseri Milletvekili Sayın Bayar Özsoy, “Arefemiz mübarek olsun. İnşallah kazasız, belasız, hayırla Kurban Bayramını hep beraber kutlarız, niyaz ederiz. İnşallah bundan sonraki hayatımızda da her şey bayram gibi olsun diyorum, hepinizi saygıyla selamlıyorum” şeklinde konuştu.

AK Parti Kayseri Milletvekili Ayşe Böhürler, “Hepinizin bayramını kutluyorum. Bugün hacta, vakfede, Arafat'ta vakfe duran bütün dostlarımızın, bütün müslümanların dualarının kabul olmasını temenni ediyorum. İnşallah Gazze'de kurtuluş için, ateşkes için dualarımız bugün bizim de onlarla birlikte olacak” dedi.

Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, “Kurban Bayramınızı tebrik ediyorum. huzur içerisinde inşallah daha nice bayramlara erişmenizi temenni ediyorum. Elbette bu bayram hepimiz için sorumluluk gerektiren, zahmet boyutu da olan bir bayram. Gerek trafik kurallarına uyma bağlamında gerek kabir ziyaretleri bağlamında, gerekse kurban kesimi sürecinde, atıkların muhafazası ya da ulaştırma açısından her birimizin dikkat etmesi gereken bir bayram” açıklamasını yaptı.