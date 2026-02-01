Ak Parti Teşkilatı, İstişare Toplantısında bir araya geldi

Kayseri için yürütülen çalışmaların ele alındığı toplantıda, birlik ve beraberlik vurgusu ön plana çıktı. Toplantıda ayrıca, şehrin geleceğine yönelik atılacak adımlar ile devam eden projeler hakkında kapsamlı değerlendirmelerde bulunuldu. Toplantının ardından açıklamalarda bulunan AK Parti Kayseri İl Başkanı Hüseyin Okandan; Kayseri için gece gündüz demeden çalışmaya devam edeceklerini belirterek şu ifadeleri kullandı;

"Bugün TBMM Millî Savunma Komisyonu Başkanımız Hulusi Akar, Büyükşehir Belediye Başkanımız Memduh Büyükkılıç, Talas Belediye Başkanımız Mustafa Yalçın, yürütme kurulu üyelerimiz ve ilçe başkanlarımızla birlikte; kadim şehrimiz Kayseri’miz için birlik ve beraberlik içinde istişarelerde bulunduk. Kayseri’miz için aynı inanç ve kararlılıkla gece gündüz demeden çalışmaya devam edeceğiz."