AK Parti Teşkilatında Ramazan Öncesi Koordinasyon Toplantısı

Kayseri Büyükşehir Belediyesi, Ramazan ayı öncesinde AK Parti teşkilatları ve kadın muhtarlarla bir araya gelerek önemli bir istişare toplantısı düzenledi. Toplantıda, Ramazan sürecine yönelik sosyal dayanışma çalışmaları ve mahalle bazlı ihtiyaç tespitleri gibi konular ele alındı.

AK Parti Kayseri İl Kadın Kolları Başkanlığı'nın ev sahipliğinde gerçekleştirilen toplantıya, AK Parti Kayseri İl Başkanı Hüseyin Okandan ve diğer teşkilat mensupları katıldı. İl Kadın Kolları Başkanı Meral Koşar, kadın muhtarlar ve ilçe kadın kolları başkanları ile birlikte Ramazan sürecine ilişkin plan ve programları değerlendirerek, sahada güçlü bir koordinasyon hedeflediklerini vurguladı.

Toplantıda, yerel yönetim ve teşkilat iş birliğinin güçlendirilmesi konuları üzerinde duruldu. Kadın muhtarların ve teşkilat mensuplarının talep, öneri ve görüşleri dinlendi. Samimi bir atmosferde gerçekleşen buluşma, Ramazan ayı boyunca yürütülecek sosyal yardımlar, iftar programları ve vatandaş buluşmaları gibi faaliyetlerin kapsamlı bir şekilde planlanmasını sağladı.

Daha sonra, Ramazan Koordinasyon Merkezi Başkanı Oğuz Kılınç’ın düzenlediği AK Parti Ramazan Koordinasyon Toplantısı’na katılan Büyükkılıç, Ramazan ayı boyunca yürütülecek saha çalışmalarının önemine dikkat çekti. Belediye olarak tüm birimlerle sahada aktif olacaklarını belirten Büyükkılıç, kamu kurumları ile teşkilat arasındaki uyumun sağlanmasının önemini vurguladı.

Bu toplantılar, Ramazan boyunca hem belediye hizmetleri hem de sosyal projelerle Kayserililerin yanında olma hedefini destekliyor.

Haber Merkezi

AK Parti Teşkilatında Ramazan Öncesi Koordinasyon Toplantısı
