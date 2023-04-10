Ak Parti Türkiye Yüzyılına yeni adaylarıyla girecek
AK Parti, Türkiye Yüzyılına, komple yenilediği Kayseri Milletvekili adaylarıyla girecek. Kayseri'den AK Parti listesinin ilk sırasında Hulusi Akar yer aldı. İkinci sırada ise baba ocağı Kayseri'den aday olan Ayşe Böhürler bulunuyor.
- 10.04.2023 13:34
- Güncelleme: 10.04.2023 13:58
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Kayseri Gündem - Kayseri Gündem
Cumhur İttifakı’nda yer alan AK Parti milletvekili aday listesini komple değiştirerek kamuoyuna sundu. Kayseri’den AK Parti listesinin ilk sırasında Hulusi Akar yer aldı.
AK Parti Kayseri aday listesi sırasına göre şu şekilde:
1-Hulusi Akar
2- Ayşe Böhürler
3-Şaban Çopuroğlu
4- M. Cahid Cıngı
5- Sayın Bayar Özsoy
6-Mahmut Gürcan
7- Emine Timuçin
8- Hüseyin Cahit Özden
9- Hüseyin Okandan
10- Deniz Mustafa Çağan
Haber Merkezi
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