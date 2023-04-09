AK Parti, Türkiye Yüzyılına Yeni Adaylarla Girecek
AK Parti, milletvekili aday listesini açıkladı. Meclisi 10 vekille temsil edilecek. Kayseri'den AK Parti listesinin ilk sırasında Hulusi Akar yer aldı.
- 09.04.2023 16:56
- Güncelleme: 10.04.2023 13:26
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Kayseri Gündem - Kayseri Gündem
Cumhurbaşkanlığı ve 28. Dönem Milletvekilliği seçimine sayılı günler kala siyasi partilerde adaylık listeleri telaşı devam ediyor. Cumhur İttifakı’nda yer alan AK Parti milletvekili aday listesini açıkladı. Kayseri’den AK Parti listesinin ilk sırasında Hulusi Akar yer aldı.
AK Parti Kayseri aday listesi sırasına göre şu şekilde:
1-Hulusi Akar
2- Ayşe Böhürler
3-Şaban Çopuroğlu
4- M. Cahid Cıngı
5- Sayın Bayar Özsoy
6-Mahmut Gürcan
7- Emine Timuçin
8- Hüseyin Cahit Özden
9- Hüseyin Okandan
10- Deniz Mustafa Çağan
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