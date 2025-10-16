AK Parti ve İYİ Parti arasında Nihat Yakışır krizi

AK Parti Kayseri İl Başkanlığı, geçtiğimiz günlerde İYİ Parti'den istifa ederek partilerine katılan Nihat Yakışır ile ilgili açıklamada bulundu. Açıklamada, İYİ Parti İl Başkanı tarafından yapılan bir önceki açıklamanın gerçeği yansıtmadığı iddia edildi.

Yapılan açıklamada ise, “Geçtiğimiz günlerde İYİ Parti’den istifa ederek partimize katılan İYİ Parti İncesu Gençlik Kolları Başkanı Nihat Yakışır hakkında, İYİ Parti İl Başkanı tarafından yapılan açıklamada kendisinin partide İlçe Gençlik Kolları Başkanlığı yapmadığı, yalnızca üye olduğu iddia edilmiştir. Ancak ekte yer alan Haziran 2025 tarihli haberlerde, Nihat Yakışır’ın İYİ Parti İncesu Gençlik Kolları Başkanı olarak yer aldığı açıkça görülmektedir. Söz konusu haberlerin, İYİ Parti tarafından kendi dönemlerinde basına servis edilmiştir” ifadelerinde bulundu.