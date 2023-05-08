AK Parti'ye geçen Özvarinli: 'İYİ Parti milliyetçi duruşunu kaybetmiştir'

 İYİ Parti'den istifa ederek AK Parti'ye katılan Hasan Sami Özvarinli, eski partisinin milliyetçi duruşunu kaybettiğini iddia etti. Özvarinli, '(İYİ Parti) geldiğimiz noktada milliyetçi duruşunu perde önünde kaybetmemiş gibi gösterse de gerçekte kaybetmiş vaziyettedir.

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  • 08.05.2023 13:30
  • Güncelleme: 08.05.2023 13:41
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AK Parti'ye geçen Özvarinli: 'İYİ Parti milliyetçi duruşunu kaybetmiştir'
Kayseri Gündem - Kayseri Gündem

Önüne set kurmaya çalıştığımız bu insanlar ittifak olmaz dediğimiz, ne kadar zararlı cenah varsa da ittifak kurduğu hem açığa çıkmıştır hem de daha sonrasında bu süreci toparlayabilmek adına tiyatroyu devam ettirmişlerdir” dedi. 

İYİ Parti’den istifa ederek AK Parti’ye katılan Hasan Sami Özvarinli Kayseradar ve Radyoradar ortak canlı yayınına katıldı. Kayseradar Genel Yayın Yönetmeni Mustafa Bayram ve Moderatör Halil İbrahim Öztürk’ün sorularını yanıtlayan Özvarinli, “Bizim önceliğimiz vatandaşın temsilini ele almak. Fakat biz buradaki cepheyi kaybettik. Bu kaybediş neticesinde partide özellikle büküş başlarını tutan FETÖ iltisaklı insanlar ve şu anda 6’lı masanın genişlediğini herkes görüyor. Aşırı liberal pozisyonlarda vazifelendirilmiş kendini o şekilde siyasi durum belirlemiş insanlar, bizi bu cephede tutturmadı, tutunamadık. Memlekette bütün zararlı unsurların bir araya geldiği hareket içerisinde kılçıksız bir şekilde sürüklemeye hakkın yok. Bu memleketin evlatlarına ihanet edeceksin, ülkücüleri milliyetçileri perde arkasında yok edeceksin ondan sonra da ittifakın gerçek yüzünü ortaya çıkaracaksın. Böyle bir durum yok çünkü biz bu partinin hem ittifaklar içinde yer almaması adına hem de milliyetçi duruşunu kaybetmemesi adına mücadele verdik. Geldiğimiz noktada milliyetçi duruşunu perde önünde kaybetmemiş gibi gösterse de gerçekte kaybetmiş vaziyettedir.  Önüne set kurmaya çalıştığımız bu insanlar ittifak olmaz dediğimiz, ne kadar zararlı cenah varsa da ittifak kurduğu hem açığa çıkmıştır, hem de daha sonrasında bu süreci toparlayabilmek adına tiyatroyu devam ettirmişlerdir” şeklinde konuştu. 

İYİ Parti’den istifa ederek neden AK Parti’ye geçtiğini anlatan Özvarinli, “Cumhurbaşkanımızın bu seçimi kazanmasını elzem olarak görüyorum. Ben yalnız başıma mücadelemi veremez miydim, verirdim. Bir makamdan koltuktan destek beklemeyip yıllarca kendi başıma işimi halettim. Bu seçimde ki kritik nokta şudur; cumhurbaşkanımızın bu seçimi kazanması gelecek yıllardaki bu coğrafyadaki varlığı açısından önemlidir. Bunun için ben AK Partiye geçtim. Ben zaten MHP kökenliyim. Cumhur ittifakının en önemli bileşeni zaten Milliyetçi Hareket Partisi. O açıdan kendimde herhangi bir ülkücü duruşta farklılık görmüyorum. Gördüğüm gerçekler ışığında cumhurbaşkanımız bu seçimi kazanması Türk milletinin Anadolu’daki varlığını devam ettirmesi açısından bu seçimde şarttır. Ben bu duruş dahilinde AK Parti’ye geçtim. Ben seçildiğim gün “Cumhurbaşkanımızın kazanması için 14 Mayıs seçim gününe kadar çalışacağım” ifadelerini kullandı. 

‘MERAL AKŞENER’İN MASADAN KALKMASI TİYATRO’

Meral Akşener’in 6’lı masadan kalmasını tiyatro olarak değerlendiren Özvarinli, “Biz 1 buçuk yıldır içerde kavga veriyoruz. Bu kavganın sebebi ülkücü milliyetçi evlatlarının parti tabanından her vazifeden kritik noktalardan uzaklaştırılması. Bunun perde olan ismini herkes biliyor, Yavuz Ali Ağıralioğlu. Bizler gibi içerde işin asıl yükünü çeken fikir mücadelesini veren Partinin esas kapmayanlarını yürüten genç arkadaşlar var. Bu insanlarla da içerde çok ciddi kavgalar var. 6’lı masa i-olayı bizim ilk günden beri beraber hareket ettiğimiz arkadaşlar tarafından reddedilen olmaması gereken, kabul edilmemesi gereken bir durum. Daha sonra 6’lı masanın 6’lı massa olmadığını Türk Milleti de öğrendi. CHP’siz bir HDP düşünebilir misiniz?” dedi.

1ha

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Yorumlar / 1

  • Mehmet Ayhan | 08 Mayıs 2023 14:57

    İyi parti hep oradaydı da ziz geç anladınız..

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