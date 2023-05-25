AK Parti'ye yeni katılan üyelere rozet takıldı

28 Mayıs'ta yapılacak Cumhurbaşkanlığı ikinci tur seçimine 2 gün kala, AK Parti saflarına katılım gerçekleşti. Bugün AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Özhaseki, AK Parti Milletvekili Şaban Çopuroğlu, Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, AK Parti İl Başkanı Fatih Üzüm ve AK Parti teşkilatının katılımıyla “Türkiye Yüzyılında Biz De Varız” programı düzenlendi. Programda İYİ Parti, Zafer Partisi, Deva Partisi, Memleket Partisi ve Anadolu Birliği Partisi üyesi 125 kişi partilerinden istifa ederek Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ı desteklemek için AK Parti’ye katılıp rozet taktı.

Törende konuşan AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Özhaseki, “Bu vatanın üzerinde yaşamanın bir takım bedelleri olduğu gibi dezavantajları da var. Birisi depremsellik. Böyle bir belamız var başımızda. Yüzyıl içerisinde bu ülkede 6 ve üzerinde şiddetle deprem sayısı 60'ın üzerinde. Ölen insanımız 132 bin. Zararımız milyarlarca dolar. Son depremde sizler gördüğünüz gibi bin yıllık Anadolu tarihinde rastladığımız en büyük felaketle karşı karşıya kaldık. 11 milyon insanı etkiledi. 50 binden fazla kardeşimizi toprağa verdik. Bunlar karşısında bizler. Gece yarısından itibaren sayın cumhurbaşkanımız, bakanlarımız, valilerimiz, kaymakamlarımız ve belediye başkanlarımızın hepsi ayaktaydı. Oradaki yaraları sarmak adına. 250'den fazla belediyemiz buralarda hizmet etmeye devam ediyorlar. Kayseri Trabzon'da hizmet ediyor. Daha yeni konuştuk Memduh başkanımla, Mustafa Palancıoğlu bey ile de dün akşam konuşmuştuk. Yarın bir gün yine oraya gidecekler. Ramazan'da oradalardı. İftar yemeklerini onlar verdi. Zorlukları onlar dağıttılar. Çadırları onlar kurdular. Yaraları onlar sardılar. Üzücü olay şu. O deprem yaşandığında sadece bundan çıkar elde etmek için kocaman genel başkanlar, anına Ankara İstanbul gibi büyük sıfatları taşıyan belediye başkanlarını özel uçaklarla jetlerle götürüyorlar. Birkaç öz çekim yapıyorlar. Deprem turisti olarak da dönüp gidiyorlar. Sonra da vatandaş onların samimiyetsizliğini gördüğü için seçimde oy vermiyor. Kendi için çalışan gayret eden fedakarlık eden insanlara oy veriyor. Bizim muhalefettekilerin içlerinde ne varsa dışına vuruyor. Öfke kusmaya başlıyorlar” şeklinde konuştu.

Cumhur İttifakı'nın ilkeler üzerine kurulu bir ittifak olduğunu söyleyen Özhaseki, “Bugün geldiğimiz şu noktada iki tane ittifak var biri Cumhur ittifakı bir diğeri malum Millet İttifakı. Cumhur ittifakı ilkeler üzerine kurulu bir ittifak pazarlık yok, kavga yok ve ucunda rüşvet ve çıkar ilişkisi asla yok. İçimizde değişmez olarak anlaştığımız bizim bu vatanın bölünmez bütünlüğü üzerine bir anlaşma var. Bu vatanı böldürmeyeceğiz. Bu ezan susmayacak. Bu ezan dinmeyecek. Bayraklar inmeyecek Allah'ın izniyle. Biz böyle anlaşarak gidiyoruz. İlkeler üzerinde Bizim anlaşmamız var” ifadelerini kullandı.

‘SON 2 YIL İÇERİSİNDE BİZİM AİLEMİZE 50’YE YAKIN BELEDİYE BAŞKANI VE BİNLERCE İNSAN KATILDI’

Son 2 yıl içerisinde AK Parti’ye 50’ye yakın belediye başkanı ve binlerce insanın katıldığını ifade eden Özhaseki, “Yeni arkadaşlarımız büyük AK Parti ailemize katılıyorlar, kendilerine hoş geldiniz sefalar getirdiniz diyorum. Son 2 yıl içerisinde bizim ailemize 50’ye yakın belediye başkanı ve binlerce insan katıldı. Çok şükür biz kutlu kervanın içerisinde emin adımlarla yola devam ediyoruz. 22 yıl önce kurulduk o günden bu güne kaç seçim geçirmişsek bu millet bize güvendi, bizi destekledi ve biz birinci olduk. Yerel seçimlerde birinciyiz, genel seçimlerde birinciyiz, referanduma gidiyoruz vatandaş bizimle birlikte oy kullanıyor. Bunun sebebi bizim onlardan bir parça olmamız. Onların değerlerini taşıyoruz. Onları asla aldatmadık ve onlara asla yalan söylemedik. Hep onlarla birlikte hareket ettik. Bizim için milli ve yerli olmak bu milletin değerlerini üzerimizde taşımak en önemli vasıftı. Çok şükür vatandaşlarımızda bunları görüyor” diye konuştu.

“CUMHURBAŞKANIMIZ RECEP TAYYİP ERDOĞAN’I DESTEKLİYORUZ

Cumhurbaşkanlığı seçiminin ülke için önemine değinen Zafer Partisi Kurucu ilçe Başkanı ve Cumhurbaşkanı adayı Sinan Oğan’ın bölge sorumlusu Gülhanım Karadurdu ise şunları söyledi: “Önümüzdeki Pazar ülkemiz tarihi bir seçime gidiyor. Bu seçimde Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan ve Kemal Kılıçdaroğlu Cumhurbaşkanlığı için yarışacaklar. Ben Talas ilçesi Zafer Partisi Kurucu ilçe Başkanı ve Cumhurbaşkanı adayı Sinan Oğan’ın bölge sorumlusu olarak seçim çalışmalarını yürüttüm. Ülkemizin son yıllarda geldiği noktada önemli kararlar alma zorunluluğu ortaya çıkmıştır. Ülkemiz son 20 yılda her alanda olduğu gibi özellikle savunma sanayinde büyük atılımlar yapmıştır. Ülkemiz özellikle son 20 yılda bölgede oyun kurucu ülke haline gelmiştir. Ülkemizin gelmiş olduğu noktadan geri dönmesi kabul edilemez. Kendisini Atatürkçü olarak addeden bir takım siyasiler Atatürk’ün hedeflerinden bi haberler. Türkiye’de gelinen siyasi cepheleşmede tarihin omuzlarımıza yüklediği sorumluluk gereği 28 Mayıs 2023 günü yapılacak olan Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde tıpkı Dr. Sinan Oğan gibi aynı düşüncede olup Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ı destekliyoruz” dedi.