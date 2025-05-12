Ak Parti Yerel Yönetimler Başkanı Demir'den Kayseri'ye Ziyaret

Ziyarette, TBMM Milli Savunma Komisyonu Başkanı Hulusi Akar, AK Parti Kayseri Milletvekili Şaban Çopuroğlu, İl Başkanı Hüseyin Okandan ve Kadın Kolları Başkanı Meral Koşar da hazır bulundu. Ayrıca, belediye yönetiminden Genel Sekreter Hüseyin Beyhan ve yardımcıları da katılım gösterdi.

Başkan Büyükkılıç, Demir’i çiçeklerle karşılayıp, samimi bir ortamda gerçekleşen görüşmede, Kayseri’ye olan sevgi ve bağlarını dile getirdi. Beşeri ilişkiler ve bölgeyle ilgili gelişmelerin de masaya yatırıldığı ziyarette, Büyükkılıç, “Kayseri bizim için her zaman özel bir yer. Sizi burada ağırlamak büyük onur. Yapılacak çalışmalarla memnuniyetle ayrılacağınızı umuyoruz,” dedi.

Demir ise, ziyaretin önemine değinerek, “Kayseri bizim onurumuz, gururumuz. İl ziyaretlerimizde belediye başkanlarımızla bir araya gelerek, yeni projeler ve çalışmalar hakkında istişarelerde bulunuyoruz. Esnaf ve bölge ziyaretleriyle Kayseri’nin nabzını tutmayı sürdüreceğiz,” ifadelerini kullandı.

Ziyaretin sonunda, Demir, Kayseri Büyükşehir Belediyesi Şeref Defteri’ni imzaladı ve bölgeye gösterdiği ilgi için teşekkür etti.