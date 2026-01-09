AK Parti Yeşilhisar, Bünyan, Pınarbaşı ilçe başkanları görevden alındı
AK Parti Kayseri İl Başkanı Hüseyin Okandan, Yeşilhisar, Bünyan, Pınarbaşı ilçe başkanlarının görevden alındığını açıkladı.
Konuya ilişkin açıklama yapan Başkan Okandan; “Bünyan İlçe Başkanımız Yıldıray Hakkı Koç’a, Pınarbaşı İlçe Başkanımız Ahmet Çalışkan’a ve Yeşilhisar İlçe Başkanımız Hasan Bedirhanbeyoğlu’na bugüne kadar ilçemize ve teşkilatımıza yapmış oldukları kıymetli hizmetler için teşekkür ederiz. Bundan sonraki süreçte de aynı azim ve özveriyle İl Başkanlığımız bünyesinde birlikte davamıza hizmet etmeye devam edeceğiz.” ifadelerini kullandı.