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AK Parti Yönetim Kurulu Üyesi, çocuğuyla tartışan öğrenciyi darp etti

AK Parti Develi Yönetim Kurulu Üyesi İsmet Medeni, çocuğuyla tartıştığı iddia edilen bir öğrenciyi okulda darp etti.

AK Parti Yönetim Kurulu Üyesi, çocuğuyla tartışan öğrenciyi darp etti

Olay, Pembe Cesarettin Kocatürk Ortaokulu’nda, iddiaya göre öğrenciler arasında yaşanan bir tartışmanın ardından AK Partili Medeni’nin okula gelmesiyle meydana geldi. 

Edinilen bilgilere göre, İsmet Medeni oğluyla tartıştığı belirtilen 8’inci sınıf öğrencisine okul koridorunda fiziki müdahalede bulundu. Olay anında okul yönetimi duruma müdahale ederken, polis ekiplerine de haber verildi. 

Öğrencinin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Haber Merkezi

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