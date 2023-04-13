Ak Partili adaylar, seçim çalışmasını Seyyid Burhanettin'den başlattı

Milli Savunma Bakanı ve AK Parti Kayseri 1. Sıra Milletvekili Adayı Hulusi Akar ve diğer vekil adayları, il teşkilatı ile birlikte Seyid Burhaneddin Türbesini ziyaret edip dua ettikten sonra seçim çalışmalarına başladı. Ak Parti Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Özhaseki de türbe ziyaretinde adaylara eşlik etti.

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  • 13.04.2023 13:25
  • Güncelleme: 13.04.2023 13:54
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Ak Partili adaylar, seçim çalışmasını Seyyid Burhanettin'den başlattı
Kayseri Gündem - Kayseri Gündem

Milli Savunma Bakanı ve AK Parti Kayseri 1. Sıra Milletvekili Adayı Hulusi Akar, il teşkilatı ile birlikte türbe ziyareti yaptıktan sonra seçim çalışmalarına başladı.

14 Mayıs’ta yapılacak seçimlerde AK Parti Kayseri 1. sıradan milletvekili adayı gösterilen Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, seçim çalışmalarına başladı. AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Özhaseki, belediye başkanları ve milletvekili adayları ile beraber Seyyid Burhaneddin Türbesi’ni ziyaret eden Bakan Akar, burada dua etti. Türbe çıkışında vatandaşlarla sohbet eden Akar, fotoğraf da çekildi.

Burada açıklamalarda bulunan Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, "İlginize ve teveccühünüze tekrardan teşekkür ediyorum. Bugün burada seçim sürecini başlatıyoruz. Dualarla, niyazlarla, iyi niyetlerle, hayır duasıyla. Sizlerin de güvenine, Kayserili hemşehrilerimizin güvenine, sevgisine ve duasına layık olmak için çalışacağız. Elimizden gelen gayreti göstereceğiz. Ülkemizin ve milletimizin daha ileri gitmesi için, daha güvenli müreffeh bir ülke için elimizden gelen neyse bugüne kadar yaptık, bundan sonra da yapacağız. Seçim süreci başladı. Aday arkadaşlarımızla beraber ileride daha teferruatlı görüşmelerimiz olacak. Kayserili hemşehrilerime selamlarımı ve saygılarımızı sunuyorum. Şahsım ve arkadaşlarım adına onlara hayırlı Ramazanlar diliyorum" ifadelerini kullandı.

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İHA

Kayseri Gündem
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