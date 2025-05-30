Ak Partili Belediyelerden 'Ortak Uyum' Toplantısı

Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, belediye hizmetlerinin daha etkin ve koordineli şekilde yürütülmesi amacıyla, AK Parti Kayseri İl Başkanı Hüseyin Okandan ve ilçe belediye başkanlarını ağırladı. Başkanlık makamında gerçekleşen istişare toplantısında, şehrin dört bir yanında sürdürülen çalışmalar masaya yatırıldı.

Toplantıya, Melikgazi Belediye Başkanı Mustafa Palancıoğlu, Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın, Hacılar Belediye Başkanı Bilal Özdoğan, İncesu Belediye Başkanı Mustafa İlmek, Develi Belediye Başkanı Adem Şengül, Yahyalı Belediye Başkanı Esat Öztürk ve Yeşilhisar Belediye Başkanı Halit Taşyapan katıldı.

Kayseri’nin kalkınması ve vatandaşlara kaliteli hizmet sunulması adına önemli değerlendirmelerin yapıldığı toplantıyı değerlendiren Başkan Büyükkılıç, uyum kültürünün altını çizdi. Büyükkılıç, “Kayseri’mizin her bir köşesine hizmet götürürken, istişare kültürünü ön planda tutuyoruz. Ortak akılla kararlar alıyor, birlikte çalışıyoruz. Bu birlik ve beraberlik, şehrimize değer katıyor” dedi.

Toplantıda karşılıklı görüş alışverişinin yapıldığını söyleyen Başkan Büyükkılıç, tüm belediye başkanlarıyla gösterilen uyumun, Kayseri’yi Türkiye’nin örnek şehirlerinden biri haline getirdiğini ifade ederek, hizmet ve yatırımların aralıksız süreceğini belirtti.