AK Partili Çopuroğlu: “Kayseri sadece pastırma ve sucuktan ibaret değil”

Kayseri Tanıtım Günleri'nde konuşan AK Parti Kayseri İl Başkanı Şaban Çopuroğlu, “Buradaki birinci önceliğimiz Kayseri'nin tanıtılması. Aslında Kayseri tanınıyor da detay bilinmesi noktasında tanıtılıyor. Çünkü statları gezdiğimizde her ilçemizin birçok lezzetleri var kimisinin lezzetleri ortak müşterek, kimisininki biraz eksik biraz fazla ama temelinde şu var; insanlarımızın rağbet ettiği tek tek sordukları, bu da Kayseri'de mi? diye sordukları bir atmosfer. Burada özellikle biat etmemiz gereken bir şey var bu kapıdan girdiğinizde tüm belediyeler sıfır hata ile buradalar. 17 - 0 dediğimiz belediyelerimiz burada kapıdan girdiğimizde burası Kayseri. Kayseri olması sebebiyle de birlik beraberlik bütünlük arz ediyor. Belediye başkanlarımız da güzel hazırlanmışlar, stantlarımız, sunum yapan arkadaşlarımızın bilgileri, birikimleri, vatandaşlara hitabetlerini tek tek görme şansımız oldu. Öncelikle belediye başkanlarımıza, ilçe başkanlarımıza, tüm teşkilatımıza teşekkür etmek istiyorum. Çünkü Kayseri'nin tanıtımına katkı sağlayan kim varsa bu şehre bir enerji olarak dönecektir” ifadelerini kullandı.

‘KAYSERİ SADECE PASTIRMA VE SUCUKTAN İBARET DEĞİL’

Belediyelerin Kayseri lezzetlerini vatandaşlara daha iyi sunulması için e-ticaret platformu hazırlamalarının çok iyi olacağına değinen Çopuroğlu, “Vatandaşlarımız burada bir misafir gibi ağırlanıyorlar, ekstra ilgi gösteriliyor. Ben tahmin ediyorum bundan sonraki dönemde belediyelerimiz belki tasarım açısından biraz daha zenginleşebilirler ama şöyle etrafımıza baktığımız zaman eksik bir şey görmek mümkün değil. İlerleyen günde belki şöyle olabilir; Vatandaşlarımız burada bir lezzetle karşılaşıyorlar, çok güzelmiş nereden alırım, nasıl alırım? diye soru çok geliyor. Bununla alakalı belediyelerimizin belki ticaret yapamaz ama sosyal medyadan veya bu işle uğraşan insanların kolaylıklara güvenlikle alabileceği bir elektronik ortam kurulabilir. Kayseri sadece pastırma ve sucuktan ibaret değil. Mesela Kayseri hurması diye tarif ettiğimiz Yeşilhisar’ın bir kayısısı var. Malatyalılar kızmasın ama muhteşem bir lezzet. Türkiye'de başka bir örneği olduğunu ben düşünmüyorum. Vatandaşların bunu nasıl temin etmesi ile alakalı belki bir arayış içerisinde olunabilir onun için bir elektronik ticaret yapılabilecek atmosferlerle bu insanlara kolaylık sağlanabilir” şeklinde konuştu.