AK Partili Çopuroğlu, “Teşkilatımızın gücünü sahada hissettiriyoruz”

AK Parti Kayseri Milletvekili ve İçişleri Komisyonu Üyesi Şaban Çopuroğlu, İlçe ziyaretlerine İncesu ilçesinden başladı Çopuroğlu, ilçenin cadde ve sokaklarında esnaf ve vatandaşlarla bir araya geleren Çopuroğlu, “Partimize katılan her yeni kardeşimizle daha da güçleniyoruz. En son üyemizden başlayarak ilçelerimizi geziyor, teşkilatımızın gücünü sahada hissettiriyoruz.Uzak yakın demeden her ilçemizde vatandaşımızın yanında olmaya devam ediyoruz. İncesu’dan başlattığımız ziyaretlerimizi diğer ilçelerimizde de sürdüreceğiz” ifadelerini kullandı.