AK Partili Demir: 'Kayseri Türkiye'nin yükselen bir değeri olmuştur'

AK Parti Yerel Yönetimlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Mustafa Demir, AK Parti Kayseri İl Başkanlığı’nda Türkiye Buluşmaları Kayseri Programı kapsamında açıklamalarda bulundu. İl Başkanlığı’nda düzenlenen programa AK Parti Yerel Yönetimlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Mustafa Demir’in yanı sıra AK Parti Kayseri Milletvekilleri Murat Cahid Cıngı, Şaban Çopuroğlu, Sayın Bayar Özsoy, Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, AK Parti Kayseri İl Başkanı Hüseyin Okandan ve partililer katıldı.

Burada konuşan Demir: “Yüzyıllardır yapılamayan işlerin 25 yıla sığdırıldığı, Cumhurbaşkanımızın kararlı duruşu, liderliğiyle, onun yanındaki arkasındaki ekibiyle birlikte büyük işler yaptığımızı burada tekrar sizinle paylaşmayı arzu ederim. Türkiye Kayseri'de de görüldüğü gibi üretimiyle, ihracatıyla, istihdamıyla, büyüme rakamlarıyla artık bölgesinde söz sahibi olmuş bir ülkedir. Milli gelirimizi 2 bin dolarlardan 15 bin dolarlara kadar getirdiğimiz bir süreci yaşıyoruz. Ancak 15 bin dolar gelişmekte olan ülkelerin kırması gereken önemli bir, bir virajdır. Bu 15 bin doları da üzerine çıkıp artık refah düzeyi yüksek ülkeler klasmanına da dahil olacağız. Kayseri eskiden de öyleydi ama şu anda Anadolu'nun merkezinde ve ulaşımın kalbinde Kayseri. Duble yollar, otoyollar, kavşaklar, kuzeyden güneye, doğudan batıya, Kayseri şu anda Anadolu'nun birleşim noktasıdır aynı zamanda. Kayseri tarımda ve hayvancılık destekleriyle köylümüzün, üreticisinin yüzünün güldüğü yerdir. Kayseri bir önceki bakanımızın yaptığı spor tesisleriyle birlikte spor tesisleri, gençlik merkezleri ve sosyal yatırımlarla Kayseri şu anda bulunduğu bölgede marka değeri artmıştır. Kayseri artık bir İç Anadolu'nun değil, Türkiye'mizin yükselen bir değeri olmuştur. Ben aynı zamanda yerel yönetimlerden sorumlu genel başkan yardımcısıyım. Bizim belediyecilik anlayışımıza, kuruluşundan bugüne kadar Sayın Cumhurbaşkanımızın 1994'te İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı’ndan bugüne kadar temel hedefimiz de insan vardır. İnsan odaklıdır bizim hizmet anlayışımız. Bizim hizmet anlayışımızda eser üretmek vardır. Dolayısıyla biz insanı önemseriz ve insana hizmeti, bizim insanlarımızın hizmetin en güzeline layık olduğunu düşünürüz ve ona göre de yolumuza devam ederiz” ifadelerini kullandı.