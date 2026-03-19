AK Partili Dursun Ataş 'Ülkemiz bu coğrafyada güvenli liman olarak anılan bir ülke'

Ramazan Bayramı dolayısıyla Kayseri Valiliği tarafından düzenlenen bayramlaşma programının ardından konuşan AK Parti Kayseri Milletvekili Dursun Ataş, “Tüm Kayseri’nin, Türkiye’nin, Türk ve İslam aleminin bayramını kutluyorum. Tabii Kayseri’de, Türkiye’de bir huzur içerisinde bir bayram geçirdik; ama bölgemizde tabii ki aynı huzuru göremedik. Aynı huzuru dünyada yaşayamadık. Onlara da bir an önce huzurun gelmesini diliyorum. Bu Ramazan Bayramı’nın bunlara vesile olmasını diliyorum. Huzur içerisinde kutladığımız bu bayramların nice nice yenilerini kutlamayı diliyorum birlik beraberlik içerisinde. Tabii ki ülkemiz şu anda bu coğrafyada güvenli liman olarak anılan bir ülke. Bu da Sayın Cumhurbaşkanımızın ve öngörüleriyle, tüm geçmişiyle, bir devlet geleneğiyle bir birikimin sonucu görüyoruz. İnşallah bu huzur tüm İslam alemine, tüm Orta Doğu’ya, tüm Müslümanlara yansır. Bu bayramda tüm vatandaşlarımızın huzur içerisinde tekrar bayram kutlamalarını temenni ediyorum. Herkesin bayramını kutluyorum" ifadelerini kullandı.