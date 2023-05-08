AK Partili Fatih Üzüm, 'Kayseri halkının Cumhurbaşkanımıza olan muhabbeti, müebbete dönüştü'

AK Parti Kayseri İl Başkanı Fatih Üzüm, 6 Mayıs'ta gerçekleşen mitingde Kayseri halkının yoğun ilgisiyle karşılaştıklarını söyledi. Üzüm, 'Miting için Kayseri halkının patlaması diyorum.

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  • 08.05.2023 17:16
  • Güncelleme: 08.05.2023 17:16
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AK Partili Fatih Üzüm, 'Kayseri halkının Cumhurbaşkanımıza olan muhabbeti, müebbete dönüştü'

Türkiye halkının, Kayseri halkının Cumhurbaşkanımıza olan muhabbeti, müebbete döndü. Cumhurbaşkanımıza muhteşem bir sevgi patlaması oldu” dedi.

AK Parti Kayseri İl Başkanı Fatih Üzüm KayseRadar ve Radyoradar ortak canlı yayınında ‘Siyasi Gündem’ programına katılarak moderatör Duygu Sarınca’nın sorularını yanıtladı. Üzüm, Kayseri mitinginde Kayserili vatandaşların Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a olan yoğun sevgisiyle karşılaştıklarını söyledi. Başkan Üzüm, “Miting için Kayseri halkının patlaması diyorum. Türkiye halkının, Kayseri halkının Cumhurbaşkanımıza olan muhabbeti, müebbete döndü. Cumhurbaşkanımıza muhteşem bir sevgi patlaması oldu. Teröre karşı da bir duruş patlaması oldu. Gözlemliyoruz ve böyle olmasını da bekliyorduk. Kayserili hemşehrilerimiz gittiğimiz yerlerde güler yüz gösteriyor biz de bunun bir yansıması olacağını düşünüyorduk. Sayı belirtmeyim, meydanın dolup taşacağını düşünüyordum ancak havaalanına, yollara kadar taşacağı kanaatinde değildim. Biz bile Kayseri halkının bu teveccühü karşısında hem hayrete düştük hem de çok mutlu olduk” ifadelerini kullandı.

‘CUMHURBAŞKANIMIZ 2011 YILINDA YAPTIĞI KONUŞMADA TÜM VAATLERİNİ YERİNE GETİRDİ’
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın 2011 yılında yapmış olduğu bir konuşmada verdiği vaatlerin bugüne kadar tamamlandığını ifade eden Başkan Üzüm, “Cumhurbaşkanımız 2011 yılında yaptığı konuşmada birçok kişinin hayal dediği, imkansız dediği vaatlerin hepsini yerine getirmiştir. Sözünün eri ve dünya lideri, verdiği her sözü tutan bir Cumhurbaşkanımız var, tüm vaatlerini yerine getirdi. Bundan sonra da yerine getireceğine kanaatimiz var” diye konuştu.

1ha

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