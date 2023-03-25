AK Partili Karaaslan: 'Biz bu ülkenin meçhule gitmesine izin vermeyeceğiz'

AK Parti Kayseri İl Başkanlığı Milletvekilli Aday Adaylığı Temayül Yoklaması’na katılan AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Çiğdem Karaaslan, ülkede yaşanan felaketlerin acısını yaşarken sorumluluklarının da bilincinde olduklarını söyleyerek, “Biz bu ülkenin meçhule gitmesine izin vermeyeceğiz” dedi.

Kadir Has Kongre Merkezi’nde düzenlenen temayül yoklamasına AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Çiğdem Karaaslan, Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, AK Parti Kayseri İl Başkanı Şaban Çopuroğlu, ilçe belediye başkanları, il ve ilçe teşkilat üyeleri ile milletvekili aday adayları katıldı.

Yoklamanın açılış konuşmasını yapan AK Parti Kayseri İl Başkanı Şaban Çopuroğlu, “Öncelikle demokrasi şölenimize hoş geldiniz. Ekibimiz, teknolojik altyapısı ve her şeyiyle hazır. Sizlerin vereceği oylarla hiç kimsenin sonucu bilemeyeceği, sayın Cumhurbaşkanımızın getireceği atmosfer şu andan itibaren hazır. İnşallah saat 16.00’a kadar seçim ve oy verme işlemimiz devam edecek. Şimdiden aday adaylarımıza hayırlı olsun. Allah 14 Mayıs 2023’te Türkiye Cumhuriyeti’nin 13. Cumhurbaşkanı olarak sayın Cumhurbaşkanımızın yeniden seçilmesini sizleri vesile kılsın diyorum” ifadelerini kullandı.

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Başkan Büyükkılıç da, “Ben aday adayı olan herkesi medeni cesaretlerinden dolayı tebrik ediyorum. İyi ki varsınız diyorum. Sayın Cumhurbaşkanımızın yol arkadaşı olmak bizlere yeter artar diyorum ve yapılacak çalışmaların hayırlı olmalarını temenni ediyorum. Ramazanınızı tebrik ediyorum, hepinize saygılar sunuyorum” dedi.

Ülkede meydana gelen felaketlerin yasını tutarken, sorumluluklarının bilincinde olduklarını söyleyen AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Çiğdem Karaaslan ise, “Bugün AK Parti’mizin gelenekselleşen, bir coşkuya dönüşen, bir düğün havasında gerçekleşen temayül yoklamalarında yine gönlümüzde, içimizde aynı coşkuyu yaşarken, aynı zamanda yasımızı tutuyoruz. Bunun bilinciyle de bugün çok daha sade, müziksiz, birbirimizle sadece amaca yönelik olarak gerçekleştireceğimiz bir temayül yoklamasında bir arada olacağız inşallah. Biz bir yandan bu acıyı yaşarken bir yandan da sorumluluklarımızı biliyoruz. Önümüzde çok önemli bir süreç olduğunu, bu süreç için Yeni Türkiye Yüzyılı olarak adlandırdığımız süreç için Cumhuriyetimizin 100. yılındaki hedeflerimize ulaşma gayretimizi tamamlayacağına inandığımız çok önemli bir eşik olduğunu gördüğümüz 14 Mayıs seçimleri için bir aradayız. Bu seçimlerde bu önemli şehri, Türkiye’nin gözde şehrini Kayserimizi temsil edecek çok değerli aday adaylarımız var. İnşallah bugün onların bu şehirdeki teşkilatlarımız nezdindeki temayül oylaması ile birlikte gerçekleşecek çalışmamız kriterlerden biri olacak. Tabi bu önemli çalışmayı hayata geçirmek de bizler için çok önemli bir aşama. Bizler bu ülkenin meçhule sürüklenmesine asla fırsat vermeyeceğiz. Bizler bu ülkenin ortak hedefleri ve vizyonu istikametinde Cumhurbaşkanımız ve Genel Başkanımız sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın yol arkadaşları olmanın bilincinde, omuzlarımızda yalnızca bu günün değil geleceğin ve tarihin sorumluluğunda yaşayan kadrolar olarak bugün ne için burada olduğumuzu ve 14 Mayıs seçimleri sonrası aynen bugün başladığımız gibi kolları sıvayıp hangi çalışmalarımızı hayata geçireceğimizin, hangi proje ve yatırımları gerçekleştireceğimizin ve en öncelikli olarak 11 şehirdeki acıları nasıl hafifleteceğimizin, şehirlerimizi nasıl ayağa kaldıracağımızın ve bu konudaki çözümlerin her birine ortak olma bilinciyle ben de varım diyenleriz. Bu salonda gün boyu oyunu kullanacak olanlar Türkiye’nin 81 ilinde dijital ortamda bu temayül yoklamasını gerçekleştirecek olanlar, işte bugün ben de varım diyenler. Ben çok kıymetli milletvekilliği aday adaylarımıza huzurlarınızda bir kez daha çok teşekkür ediyorum, hayırlı olsun diyorum” dedi.

Konuşmaların ardından il ve ilçe teşkilatları tarafından oylama yapıldı.