AK Partili Kızılışık, hayatını kaybetti
AK Parti İncesu İlçe Yönetim Kurulu Üyesi Ahmet Kızılışık, hayatını kaybetti. Vefat haberini Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, sosyal medya hesabından duyurarak 'AK Parti İncesu İlçe Yönetim Kurulu Üyemiz Ahmet Kızılışık'ın vefatını derin bir üzüntüyle öğrendim' dedi.
AK Parti İncesu İlçe Yönetim Kurulu Üyesi Ahmet Kızılışık, hayatını kaybetti. Kızılışık’ın vefatı sonrası siyaset dünyasından baş sağlığı mesajları yayınlandı. Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada; “AK Parti İncesu İlçe Yönetim Kurulu Üyemiz Ahmet Kızılışık’ın vefatını derin bir üzüntüyle öğrendim. Merhuma Allah’tan rahmet, kederli ailesine, yakınlarına ve teşkilatımıza başsağlığı ve sabır diliyorum. Mekânı cennet olsun” diye konuştu.
CENAZESİ İNCESU’DAN DEFNEDİLECEK
Ahmet Kızılışık’ın cenazesi, bugün öğle namazına müteakip İncesu İlçesi Ulu Camiinde kılınacak cenaze namazının ardından İncesu Mezarlığına defnedilecek.