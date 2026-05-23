AK Partili Okandan'dan YRP'li Osmanoğlu'na'Haddini bilip kin kusarken bile edep gerekir'

Yeniden Refah Partisi Kocasinan Belediyesi Meclis üyeliğinden istifa ederek AK Parti’ye geçen 4 meclis üyesi hakkında konuşan YRP Mahalli İdarelerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Bülent Osman Osmanağaoğlu’nun sözleri tartışmalara neden oldu.

“CEHENNEME KADAR YOLUNUZ VAR”

Osmanoğlu, partilerinden istifa ederek AK Parti’ye geçen meclis üyelerini sert bir dille eleştirerek; “Nezdimizde seçilmiştiniz. Birkaç gün önceye kadar seçkinlerimizdiniz. Şuan nezdimizde hiçsiniz, hükümsüzsünüz ve de karşımızda sizi tanımıyoruz. İnsan onuru ve karakteri üzerine vardır. Onurundan ve karakterinden sarsıntı geçiren insanlar aramızdan mutlaka ayrılacaktır.Bu dava çok şerefli bir davadır. Bunların yaptıkları şey siyasi falan değildir, insani de değildir. Terbiyesizliktir, ahlaksızlıktır. Cehenneme kadar yolunuz var.Sizin eğer onurunuz varsa, gidiyorsunuz varsın nereye gidiyorsanız gidin. Şu basın demeçleriniz nedir? Teşkilatlara attığınız iftiralar nedir? İl Başkanımıza konuştuğunuz cümleler nedir? Utanmıyor musunuz? İnsan babasının evinden ayrılırken babasını kınar mı? Evini rezil eder mi? Yoldaşlarını, arkadaşlarını kötü eder mi? Siz nasıl adamsınız? Size adam diyen adam değil” ifadelerini kullandı.

“HADDİNİ BİLİP KİN KUSARKEN BİLE EDEP GEREKİR”

Osmanoğlu’nun bu sözlerine AK Parti cephesinden İl Başkanı Hüseyin Okandan’dan yanıt gecikmedi. Konuya ilişkin yaptığı açıklamada Başkan Okandan, “Siyasette esas olan hakaret değil hizmet ve nezakettir. Biz kızgınlıkla değil duruşumuzla cevap veririz. Milletimiz kimin birliğe ve beraberliğe davet ettiğini kimin öfke diliyle konuştuğunu görür ve ona göre takdir eder. Haddini bilip kin kusarken bile edep gerekir. Yorum da karar da milletimizindir” ifadelerini kullandı.

Geçtiğimiz günlerde YRP Kocasinan Meclis üyesi olan Mehmet Kuşçu, Seyit Ali Bulut, Mehmet Yıldırım ve Yusuf Yavrum, partilerinden istifa ederek AK Parti'ye geçmişti. Partiye yeni katılan üyelere parti rozetini İl Başkanı Okandan, takmıştı.