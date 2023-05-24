AK Partili Özhaseki'den Özdağ'a: 'Bir kırmızı plakalı araç gösterdiler diye niye kendinden geçtin?'

Kayseri'de farklı partilerden istifa ederek AK Parti'ye geçen 125 kişiye rozetleri düzenlenen törenle takıldı. Törende konuşan AK Parti Yerel Yönetimlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Özhaseki, Cumhurbaşkanı Seçimi'nde Kemal Kılıçdaroğlu'nu destekleyeceğini açıklayan Ümit Özdağ'a Kırmızı plakalı araç gösterdiler diye niye kendinden geçtin? diye sorarak, Onun kararı sadece kendini ilgilendirir, o pazarlık da alnının üzerinde bir yafta olarak kalır, ölünceye kadar gider. Bunu da kimse unutmasın dedi.

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  • 24.05.2023 16:35
  • Güncelleme: 24.05.2023 17:42
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AK Partili Özhaseki'den Özdağ'a: 'Bir kırmızı plakalı araç gösterdiler diye niye kendinden geçtin?'
Kayseri Gündem - Kayseri Gündem

Kayseri’de farklı partilerden istifa ederek AK Parti’ye geçen 125 kişiye rozetleri düzenlenen törenle takıldı. Törende konuşan AK Parti Yerel Yönetimlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Özhaseki, Cumhurbaşkanı Seçimi’nde Kemal Kılıçdaroğlu’nu destekleyeceğini açıklayan Ümit Özdağ’a "Kırmızı plakalı araç gösterdiler diye niye kendinden geçtin?" diye sorarak, "Onun kararı sadece kendini ilgilendirir, o pazarlık da alnının üzerinde bir yafta olarak kalır, ölünceye kadar gider. Bunu da kimse unutmasın" dedi.

Melikgazi Belediyesi Tiyatro Salonu’nda düzenlenen programın açılışında konuşan AK Parti Kayseri İl Başkanı Fatih Üzüm, "AK Parti gerçekten büyük bir aile. Allah nasip ederse de 28 Mayıs akşamı Türkiye Yüzyılı’nın başlangıcı olacak. Bu başlangıçta rol almak ve bize katkı sağlamak için davamıza katılan tüm arkadaşlarımıza teşekkür ediyorum. Hep birlikte daha güçlü bir Türkiye için çalışacağız. Bunu da başaracağız" dedi.

"O pazarlık alnının üzerinde bir yafta olarak kalır"

Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ’ın Cumhurbaşkanı Seçimi’nde Millet İttifakı’nın adayı CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nu destekleyeceğini açıklamasına ilişkin konuşan AK Parti Yerel Yönetimlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Özhaseki ise, "Bir kırmızı koltuk uğruna, bir kırmızı plaka uğruna nasıl olur da onlara karşı tavizkar olursunuz. Benim için vazgeçilmez olan bu ülkedir, bölünmez bütünlüğümüzdür, bayrağımızdır, ezanımızdır. Hiçbir şey için bunlardan vazgeçmeyiz. Bugün Ümit Bey kararını açıklamış, hayırlı olsun. Herkes fıtratını işliyor. Ama biliyoruz ki Ümit Bey’in yıllardır söyledikleri kulaklarımızda. O da ’Ben milliyetçiyim, ülkücüyüm’ diyordu. ’Kılıçdaroğlu gelirse bu ülke bölünür’ diyordu. ’Güneydoğu’da savaş çıkar’ diyordu. Bunları söylemedi mi? Hepimiz duyduk. Ne oldu, bir kırmızı plakalı araç gösterdiler diye niye kendinden geçtin sen böyle. Gerçi geçse ne olur, geçmese ne olur. Çünkü oraya gönül veren insanların hassasiyetleri farklı, biz biliyoruz. O hassasiyetleri biz de taşıyoruz. O yüzden onun kararı sadece kendini ilgilendirir, o pazarlık da alnının üzerinde bir yafta olarak kalır, ölünceye kadar gider. Bunu da kimse unutmasın" diye konuştu.

Konuşmaların ardından farklı partilerden AK Parti’ye geçen 125 kişiye rozetleri takıldı.

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İHA

Kayseri Gündem
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