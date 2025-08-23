AK Partili Şahin, trafik kazası geçirdi

AK Parti Melikgazi İlçe Başkanı Tayyar Şahin, geçirdiği trafik kazası sonrası yaralandı.

Akşam saatlerinde Şehit Miralay Nazım Bey Bulvarı üzerinde meydana gelen kazada, AK Parti Melikgazi İlçe Başkanı Tayyar Şahin, araç çarpması sonrası yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri tarafından yapılan ilk müdahalenin ardından Şahin, hastaneye kaldırıldı. Şahin'in hayati tehlikesi olmadığı öğrenilirken yapılan kontrollerde, ayağında kırık olduğu tespit edildi.

Haber Merkezi

