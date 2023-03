AK Partili Ulaş, “Danışman vekil kavramı en büyük projem”

AK Parti Kayseri Milletvekili Aday Adayı Ahmedi Mahmut Ulaş, KayseRadar ve Radyoradar ortak yayınında Aday Ekranı programına konuk oldu. Programa katılan Ulaş, Gazeteci Erdinç Teğmen’in sorularını yanıtladı.

Temayül sürecinde AK Parti’nin bütün beldelerde ve ilçelerde teşkilatlanmasıyla gayet etkin bir yapıya sahip olduğunu dile getiren Ulaş, “Temayül sürecinde evlere ziyaretlerimizi gerçekleştirdiğimizde dikkat çeken sorularla karşılaştık. Kayseri ve ilçeler için beklentilerini hatta Türkiye için bizim vizyonumuzu sormaları benim dikkatimi çeken sorulardı. Sonuçta teşkilattakilerin bir Türkiye hayali var. Ve bu Türkiye hayalinin hayata geçirilmesi adına aday adaylarının neler yapacaklarını, kendileriyle teması nasıl sürdürülebilir kılacaklarını bununla alakalı soruları ve beklentileri hoşuma giden kısımdı. Mahmut Ulaş Kayseri’de doğdu, Kayseri’de büyüdü. O yüzdende Kayserilinin beklentilerini biliyor. Kayserimiz 20 yıl içerisinde bugüne kadar yapılanların yaşayanları. Tabi ki beklentilerin sınırı yok. Bu süreçte vekilliği bir icra görevi ve makamından ziyade icrayı yönetenlerle halk arasında bilgi transferlerini sağlayan, halkın sorunlarını anlayan, halkın sorunlarını takip eden ve halkın sorunlarının icra makamlarınca giderilmesini sağlayan bir misyon görevinin yanında yasamada alacağı görevi vardır. Dolayısıyla da danışman vekil gibi bir kavramı inşallah hayata geçirmek benim en büyük projem olacak. Şimdi gerçekleştirebileceklerimizle hayallerimiz arasında itidalli hareket etmek lazım. Kayseri’de ihtiyaç sahibi kardeşlerimizin beklentileri var. İş verenler himayesinde çalışan asgari ücret tabanlı ve onun üst segmentlerinde çalışan, memur ve sanayici kardeşlerimiz var. Kayseri ahilik kültürüyle beraber esnaflığıyla bilinen bir şehrimiz, esnaf kardeşlerimiz var. Bugün eğer böyle bir görev verilecek olursa bizim bir kere halkın arasında halkla hemhal olacak bir projeye ihtiyacımız olduğunu ve AK Parti’nin halkın sorunlarına odaklanan, onun için 20 yıldır yöneten bir parti olması hasebiyle, bu hizmeti nasıl daha etkin bir hale getiririz yaklaşımından hareketle mahallede teşkilatı en güçlü siyasi parti AK Parti’dir” ifadelerini kullandı.

‘ÇALINMADIK KAPI BIRAKMAMAK GİBİ BİR VİZYONU DANIŞMAN VEKİLLİK KAVRAMIYLA KAYSERİLİ HEMŞERİLERİMİZİ TANIŞTIRMAYA GAYRET EDECEĞİZ’

Danışman Vekil kavramına dikkat çeken Ulaş, “Mahallelerde periyodik ve belli aralıklarda her kapıyı her an çalamayacağımız için kapıları belli bölgelerde toplayarak belli günlerde mahalle sakinlerine zamanını ayıracak bir kardeşiniz olmaya gayret edeceğim. Ben emredilen görevler dışında Kayseri’de olmaya gayret edeceğim. Mahmut Ulaş olarak Danışman Vekil kavramına özellikle dikkat çekmek istiyorum. Kırsaldaki kardeşlerimiz doğrudan temasa geçmek istiyor. İnşallah ben belli günlerde ilçelerde köy ve kırsalda yaşayan hemşerilerimizle bir araya geleceğim. Ulaşılabilir olacağım. Birlikteliklerde gayet tarafsız ve objektif yaklaşılacak konulara. Sorunlar tek tek not alınacak. Kırsalda olacağız. Ve bunların periyotları düzenli aralıklarla sayfalarımızdan da, Kayseri’de düşündüğümüz ofisten de sorumlu arkadaşlarımız tarafından sürekli sıcak temasla bilgilendirme yapılacak. Organize Sanayi bölgesinde bir ofis açma projemiz var. Haftanın belli bir günü mutlaka orada olacağız. Türkiye büyük bir deprem gördü. Kayseri’de de vatandaşın oturduğu binalar hasar aldı. Onlarla hemhal olabilen, onların olumsuzluklarının nasıl bertaraf edilebileceği, bizim onların bizim onlara ne yapmamız gerektiğini notlarımızı alarak takip edeceğiz. Çalınmadık kapı bırakmamak gibi bir vizyonu Danışman Vekillik kavramıyla Kayserili hemşerilerimizi tanıştırmaya gayret edeceğiz” şeklinde konuştu.

‘SAYIN ERDOĞAN’IN BUGÜNE KADAR HER SÖYLEDİĞİNİ YAPTIĞINI BU MİLLET GÖRDÜ’

Seçimle ilgili yatırılan aidatların deprem bölgesine gönderildiğini ifade eden Ulaş, “Kayserili hemşerilerimizin özellikle şuraya dikkat etmesi gerekiyor. HDP’nin terörle olan siyasi ilişkisinden Kayserili ve Türk halkı rahatsız. Yoksa bugünkü söylemle değerlendirdiğiniz zaman HDP hukuk önünde legal bir partidir. Bugün legal gözüken bu siyasi partinin icraatlarına bakmak lazım. Demirtaş; HDP, Öcalan’ın projesidir diye bunu itiraf etmişti. Bu söylemden sonra milliyetçi ya da vatansever yaklaşımları göz ardı edelim, hukuk önünde demek gibi bir lüksümüz yok. Türkiye Cumhuriyeti’nin 40 yıldır terörle mücadele ettiği, sınır ötesine geçtiği gün yapamazsın diyecekler, Fırat’ın doğusuna geçinde bir görelim diyecekler, biz sırtımızı PKK’ya dayadık diyecekler siz şu anda hukuk önünde koruduğunu söylediğiniz partiyle partinin liderine özgürlük diyeceksiniz. Bunlar çok ciddi çelişkiler. Demirtaş’a özgürlük leveli, Öcalan’a özgürlük leveline geçti. Bizim önce şunu görmemiz lazım bu siyasi parti ne zaman hangi şartlarda meclise girdi. Bizim masada bu siyasi partiyi aramadan önce bu siyasi partinin kronolojisine bakmamız lazım. Şimdi her evden bir oy kampanyası başlatıldı mı Türkiye’de? Hatta bu kampanyayı başlatan siyasi partinin genel başkanına sizin evden kim HDP’ye oy verecek sorusu soruldu mu? Sizin iteleyerek yüzde 3’leri yüzde 10’lara taşımanızı Türkiye Cumhuriyeti Devleti vatandaşları gördü. Şimdi algılar çok etkili. Öyle bir Erdoğan kini ekildi ki. Siz ülkenin savunma sanayinin Amerika’ya rağmen yüzde 20’lerden alıp yüzde 80’lere çıkaracaksınız. Siz Avrupa’yla rekabet edecek havalimanları inşa edeceksiniz. Ve siz Erdoğan’a kin duyacak materyalleri kademe kademe aziz millete işleyeceksiniz. Mesele şu an HDP meselesi değil. Bir şeylerin yapısal anlamda değiştiği evlatlarımızla da karşı karşıyayız z kuşağı dedikleri. Alfabenin en zikzaklı harfi. Benim Türk gencim zikzaklı olamaz. Benim Türk gencim elif gibi diktir. Evet hata yapabilir. Bakış açıları bizden kısmen farklı olabilir. Kardeşlerimiz şuna dikkat etmeli artık. Cumhur ittifakı beka sorunu var demiyor artık. Bir deprem yaşadık. Sayın Cumhurbaşkanımız baba edasıyla verdiği mesajı gördük. Biz 2019’da 3 gün sonra verilen mesajı da görmüştük. Sayın Cumhurbaşkanımızın bakanlarını eş zamanlı olarak görevlendirildiğini ve o günden bugüne kadar bakanlarımızın saçı sakalı karışmış vaziyette halen de deprem bölgesinde mücadele ettiğini de görüyoruz. Dikkat edin seçim sürecine giriyoruz. Reklam yok. Seçimle ilgili yatırdığınız aidatlar deprem bölgesine gönderiliyor. Sayın Erdoğan’ın bugüne kadar her söylediğini yaptığını bu millet gördü. Deprem bölgesi için söylediği 1 yıl sözünü de hayata geçireceğini bu millet biliyor” diye konuştu.