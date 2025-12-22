Akabe'ye 2025 Kitabevi Özel Ödülü Tebriği

2025 Yayıncılık Özel Ödülleri kapsamında bu yılın Kitabevi Emek Ödülü, Akabe Kitabevi'ne layık görüldü. Türkiye Yayıncılar Birliği Başkanı Kenan Kocatürk, bu anlamlı ödülü Akabe Kitabevi'nin temsilcilerine takdim ederek, yayıncılık sektörüne yaptığı değerli katkıları kutladı.

Kayseri kitap ve kültür dünyası için önemli bir başarı olan bu ödülün sahibi Akabe Kitabevi'ne, tebrik ziyaretleri devam ediyor. Bu özel ödül, kitabevinin sektördeki yerini ve katkılarını bir kez daha gözler önüne seriyor.