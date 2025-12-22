Akabe'ye 2025 Kitabevi Özel Ödülü Tebriği

Geçtiğimiz günlerde Türkiye Yayıncılar Birliği tarafından almış olduğu ödülle Kayseri'ye dönen Akabe Kitabevi'ne, müşterileri, okurları ve şehrin kültür ve sanat adamları tarafından tebrik ziyaretleri devam ediyor.

Akabe'ye 2025 Kitabevi Özel Ödülü Tebriği

2025 Yayıncılık Özel Ödülleri kapsamında bu yılın Kitabevi Emek Ödülü, Akabe Kitabevi'ne layık görüldü. Türkiye Yayıncılar Birliği Başkanı Kenan Kocatürk, bu anlamlı ödülü Akabe Kitabevi'nin temsilcilerine takdim ederek, yayıncılık sektörüne yaptığı değerli katkıları kutladı.

Kayseri kitap ve kültür dünyası için önemli bir başarı olan bu ödülün sahibi Akabe Kitabevi'ne, tebrik ziyaretleri devam ediyor. Bu özel ödül, kitabevinin sektördeki yerini ve katkılarını bir kez daha gözler önüne seriyor.

Haber Merkezi

Bakmadan Geçme

Kocasinan, Geri Dönüşümde Türkiye Birincisi: 92 Bin Ağaç Kurtarıldı
Kocasinan, Geri Dönüşümde Türkiye Birincisi: 92 Bin Ağaç Kurtarıldı
Talas'ın Çınarları Egzersiz Programıyla Harekete Geçiyor
Talas’ın Çınarları Egzersiz Programıyla Harekete Geçiyor
Kaymek'ten Hükümlüleri Topluma Uyumuna Yönelik Eğitim
Kaymek'ten Hükümlüleri Topluma Uyumuna Yönelik Eğitim
Başkan Çolakbayrakdar'dan Sarıkamış Harekâtı'nın 111. Yıl Dönümü Mesajı
Başkan Çolakbayrakdar'dan Sarıkamış Harekâtı’nın 111. Yıl Dönümü Mesajı
Melikgazi Belediyesi 2025 Yılında 780 İşletmeye Ruhsat Verdi
Melikgazi Belediyesi 2025 Yılında 780 İşletmeye Ruhsat Verdi
Sosyal konut projesine 8,8 milyon kişi başvurdu
Sosyal konut projesine 8,8 milyon kişi başvurdu
Kayseri Gündem - Bizi Sosyal Medyada Takip Edin!
Facebook X.com Instagram
WhatsApp İhbar Hattı
0533 704 84 10
ÇEKİN, GÖNDERİN, YAYINLAYALIM!