Akabe Kitabevi'ne TÜYAP'ta 'Kitabevi Emek Ödülü' Onuru!

Kayseri'nin kültür hafızası Akabe Kitabevi, Türkiye Yayıncılar Birliği'nden anlamlı bir ödül aldı.

42. Uluslararası İstanbul Tüyap Kitap Fuarı’nda düzenlenen ödül töreninde, Kayseri’nin köklü kitapçısı Akabe Kitabevi, yayıncılık dünyasının en özel ödüllerinden biri olan “Kitabevi Emek Ödülü”ne layık görüldü.

1978 yılından bu yana kitapçılık mesleğini özveriyle sürdüren Akabe Kitabevi, güncel yayınları titizlikle takip ederek okuyucularla buluşturduğu için Türkiye Yayıncılar Birliği tarafından takdirle karşılandı.

Ödül, kitapçılık mesleğini bağımsız ve nitelikli biçimde sürdüren, yayıncılık sektörüne katkı sunan kitabevlerine veriliyor. Bu yılki ödül, Akabe Kitabevi sahibi Esat Ayata’ya takdim edildi.

Ayata, ödül sonrası yaptığı açıklamada, “Bu ödül sadece şahsım için değil, Kayseri’nin kültür dünyası adına da büyük bir anlam taşıyor. Teşekkür ediyorum” ifadelerini kullandı.

Akabe Kitabevi, yarım asra yaklaşan yolculuğunda Kayseri’nin kültürel belleğini canlı tutmaya devam ediyor.

Haber Merkezi

