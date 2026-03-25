Akademik Savunma Spor Kulübü'nden Uluslararası Başarı

Akademik Savunma Spor Kulübü, 6-8 Şubat 2026 tarihlerinde Ankara'da düzenlenen Türkiye Taekwondo Poomsae Şampiyonası'nda büyük bir başarıya imza attı. Kulübümüzün sporcuları Ahmet Kütük ve Atike Betül Tan, 31-50 yaş grubu 2'li takımlarda madalya kazanarak dikkatleri üzerine çekti.

Aynı başarıyı, 24 Mart 2026 tarihinde Antalya'da gerçekleştirilen Türkiye Open Taekwondo Poomsae Şampiyonası'nda da sürdüren sporcularımız, bir kez daha 31-50 yaş grubu 2'li takımda madalya kazanmayı başardılar. Bu başarı, kulübümüzün çalışmaları ve sporcularımızın azmi sayesinde elde edildi.

Kulüp olarak, sporcularımızı ve ailelerini tebrik ediyoruz. Taekwondo derslerimizin verildiği salonlarda ve kurslarımızda yetenek tarama çalışmalarımız devam etmektedir. Daha büyük başarılar için çalışmalarımıza hız kesmeden devam ediyoruz.

Akademik Savunma Spor Kulübü, gelecekte de spor alanında önemli başarılara imza atmayı hedefliyor.

