Akademisyenlerden Engelsiz Yaşam Merkezi'ne Destek
Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi akademisyenlerini makamında ağırladı. Besime Özderici Engelsiz Yaşam Merkezi odağında gerçekleştirilen görüşmede, özel gereksinimli bireylerin sağlık, gelişim ve sosyal hayata katılım süreçlerine yönelik iş birliği imkânları ele alındı.
Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi yönetici ve öğretim üyelerini kabul etti. Ziyarete, Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. İsmail Dursun, Pediatri Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Musa Karakükcü, Çocuk Nörolojisi Bilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Mehmet Canpolat ile Çocuk Enfeksiyon Hastalıkları Öğretim Üyesi Doç. Dr. Benhur Şirvan Çetin katıldı.
Gerçekleştirilen görüşmede, Kayseri Büyükşehir Belediyesi bünyesinde hizmet veren Besime Özderici Engelsiz Yaşam Merkezi’nde hayata geçirilmesi planlanan iş birliği çalışmaları kapsamlı şekilde değerlendirildi. Özel gereksinimli çocukların rehabilitasyon süreçlerinin güçlendirilmesi, sağlık, gelişim ve sosyal hayata katılım süreçleri konularında istişarelerde bulunuldu.
Başkan Büyükkılıç, yerel yönetim ile üniversite iş birliğinin toplumsal fayda üretme noktasında büyük önem taşıdığına dikkat çekti.
Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Başkan Büyükkılıç, nazik ziyaretleri ve kıymetli katkıları dolayısıyla Erciyes Üniversitesi heyetine teşekkür etti.