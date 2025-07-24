Akar, 'Bölgesel istikrar ve dostluk ilişkileri çerçevesinde verimli görüşmeler gerçekleştirdik'

TBMM Milli Savunma Komisyonu Başkanı ve AK Parti Kayseri Milletvekili Hulusi Akar, temas ve ziyaretler kapsamında son gün Başbakan Yardımcısı Tomislav Donchev, Hak ve Özgürlükler Hareketi Genel Başkanı Delyan Peevski ve Bulgaristan Başmüftüsü Mustafa Hacı ile bir araya geldi. Akar, “Ortak değerler, bölgesel istikrar ve dostluk ilişkileri çerçevesinde son derece olumlu ve verimli görüşmeler gerçekleştirdik. Kendilerine teşekkür ediyoruz” ifadelerini kullandı.