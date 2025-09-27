Akar’dan Dünya Gündemine ve Milli Birliğe Vurgu: “86 Milyon Tek Yürek Olursa Aşamayacağımız Engel Yok”

Akar, Türkiye’nin NATO müttefiki Amerika ile ilişkilerinin istenilen düzeye ulaşması için Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın yoğun çaba gösterdiğini vurgulayarak, savunma ve güvenlik alanında önemli adımların atıldığını söyledi. “Hem siyasi hem ekonomik hem askeri anlamda gelişmelerin sürdüğünü takip ediyoruz” diyen Akar, bu sürecin Türkiye’nin uluslararası konumunu güçlendireceğine inandığını belirtti.

Konuşmasında İsrail’in Filistin halkına yönelik uygulamalarına da değinen Akar, “Netanyahu yönetiminin zulmünün son bulması için Cumhurbaşkanımız gerekli teşebbüslerde bulundu. Amerika’nın bu konuda adım atması beklentimizdir” dedi.

Türkiye’nin iç güvenlik politikalarına da değinen Akar, terörle mücadelede kararlılığın sürdüğünü ifade ederek, “Devlet iradesi net: Örgütü feshet, silahı teslim et. Artık analar ağlamasın, şehitler gelmesin. 86 milyonluk milletimiz tek yürek olduğunda aşamayacağımız hiçbir engel yok” şeklinde konuştu.

Kayseri’nin gelişimine de değinen Akar, şehrin her alanda yükselişini sürdürdüğünü belirterek, “Valimizden belediye başkanlarımıza kadar herkes omuz omuza çalışıyor. Kayseri, Anadolu’nun yıldızı olma yolunda emin adımlarla ilerliyor” dedi