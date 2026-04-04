Akar'dan EOKA Destekçilerine Sert Tepki: 'Mehmetçik'in Dersi Ağır Olur'
Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) sınır hattında EOKA destekçilerinin sivillere yönelik saldırı girişimleri, Türkiye'de sert tepkilere neden oldu. TBMM Milli Savunma Komisyonu Başkanı ve Ak Parti Kayseri Milletvekili Hulusi Akar, yaşanan olaylara ilişkin dikkat çeken açıklamalarda bulundu.
Akar, saldırılara karşı Türkiye’nin kararlılığını vurgulayarak, “A’sı B’si… Hepsi… Vız gelir, az gelir. Akla dayanın! Cin şişeden çıktı, Mehmetçik’in dersi ağır olur!” ifadelerini kullandı.
Milli Savunma Komisyonu Başkanı’nın bu sözleri, Türkiye’nin KKTC’deki güvenlik hassasiyetini ve olası provokasyonlara karşı tavrını net biçimde ortaya koydu.
Yetkililer, sınır hattındaki gelişmelerin yakından takip edildiğini, sivillerin güvenliği için gerekli önlemlerin alındığını belirtti. Akar’ın açıklaması, bölgedeki gerilimin tırmandığı bir dönemde Türkiye’nin kararlı duruşunun altını çizdi.
NE OLMUŞTU?
Güney Kıbrıs Rum Yönetimi (GKRY) tarafından terör örgütü EOKA'nın kuruluş yıl dönümü nedeniyle toplanan Rum gruplar, 1 Nisan günü öğle saatlerinde sınırın sıfır noktasından başkent Lefkoşa'nın KKTC tarafında bulunan Yiğitler Burcu'ndaki parkta oturan sivil vatandaşlara taş, sopa ve el yapımı patlayıcıyla saldırı gerçekleştirmişlerdi.
Bölgede bulunan Türk askerinin parka gelmesi ve KKTC polisinin güvenlik önlemi alması üzerine saldırıyı gerçekleştiren ve aralarında maskeli kişilerin de bulunduğu gruplar, sınır hattından uzaklaşarak kaçmışlardı.