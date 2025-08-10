Akar'dan Gazze'ye ateşkes çağrısı
TBMM Milli Savunma Komisyonu Başkanı ve AK Parti Kayseri Milletvekili Hulusi Akar, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Gazze'ye ateşkes çağrısında bulundu. Akar, "Görmeyen kalmasın, duymayan kalmasın, bütün dünya çığlık çığlığa. Kalpsizler, vicdansızlar, körler, sağırlar. Açın kalbinizi, açın gözünüzü, açın kulağınızı. Ateş kes. havyar değil, biftek değil, sadece bir dilim ekmek, bir yudum su" ifadelerinde bulundu.