Akar'dan milli değerleri hedef alanlara sert mesaj
TBMM Millî Savunma Komisyonu Başkanı ve AK Parti Kayseri Milletvekili Hulusi Akar, Türk Bayrağına yönelik her türlü saldırı ve saygısızlığa karşı devletin ve milletin duruşunun net olduğunu vurguladı.
Akar, Türk Bayrağı’nın milletin bağımsızlığının, şehitlerin emaneti ve devletin onuru olduğunu belirterek; bayrağa uzanan ellerin bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da karşılıksız kalmayacağını ifade etti. Milli değerlere yönelik tehdit ve provokasyonlara asla müsamaha gösterilmeyeceğinin altını çizdi.