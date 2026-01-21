Akar'dan milli değerleri hedef alanlara sert mesaj

Akar, Türk Bayrağı’nın milletin bağımsızlığının, şehitlerin emaneti ve devletin onuru olduğunu belirterek; bayrağa uzanan ellerin bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da karşılıksız kalmayacağını ifade etti. Milli değerlere yönelik tehdit ve provokasyonlara asla müsamaha gösterilmeyeceğinin altını çizdi.