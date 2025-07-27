Akar'dan Orman Yangınları Mesajı: 'Birlikte Koruyacağız'

Tarım ve Orman Bakanlığı koordinasyonunda yürütülen çalışmalarda, Orman Genel Müdürlüğü ekiplerinin yoğun çabasına dikkat çeken Akar, emeği geçen tüm personele ve destek veren vatandaşlara teşekkür etti.

Akar, paylaşımında şu ifadelere yer verdi:

“Birlikte koruyacağız…

Ülkemizde çıkan orman yangınları; Tarım ve Orman Bakanlığımızın koordinasyonunda, Orman Genel Müdürlüğü ekiplerinin yoğun çabasıyla büyük ölçüde kontrol altına alınmıştır.

Başta Tarım ve Orman Bakanımız Sayın İbrahim Yumaklı olmak üzere, fedakârca görev yapan tüm ekip, personel ve destek olan vatandaşlarımıza şükranlarımızı sunuyoruz.”

Akar’ın mesajı, yangınlarla mücadelede devletin tüm imkânlarının seferber edildiğini ve toplumsal dayanışmanın önemini vurgulayan bir çağrı niteliği taşıyor.