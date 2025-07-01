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- Akar'dan Peygamberimize Yönelik Saldırıya Sert Tepki: 'Cami duvarına pislemekten vazgeçin!'
Akar'dan Peygamberimize Yönelik Saldırıya Sert Tepki: 'Cami duvarına pislemekten vazgeçin!'
Milli Savunma Komisyonu Başkanı ve milletvekili Hulusi Akar, Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed'e (s.a.v) yönelik karikatürize edilerek yapılan alçak saldırıya sert bir dille tepki gösterdi. Akar, Leman Dergisi'nin yayımladığı hakaret içerikli karikatürle ilgili olarak, 'Cami duvarına pislemekten vazgeçin' ifadelerini kullandı.
Akar, yaptığı paylaşımda, Peygamber Efendimiz’e yönelik bu alçak saldırıyı ve provokasyonu şiddetle lanetledi. Yaptığı paylaşımda: "İçimize sızan sahibinin sesi, yapay zeka ürünü çipler, aparatlar! Bu mahallede salyangoz satmaktan ve cami duvarına pislemekten vazgeçin… Başaramadınız, başaramayacaksınız! Efendimiz (s.a.v) Dün, Bugün ve Daima…" ifadelerini kullandı.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da konuyla ilgili bir açıklama yaparak, "Peygamberin kutlu yolundan yürümeyi inancımızın gereği olarak görüyoruz. Resulullah efendimize ve diğer peygamberlerimize küstahlık edenler, bunun hesabını hukuk önünde vereceklerdir. Biz bunun takipçisi olacağız. Bu yapılan, alçakça bir provokasyondur." dedi.