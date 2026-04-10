Akar, 'Etrafımızda ciddi gerilimler var. Birlik ve beraberliğimizi sürdürmeliyiz'

10 - 11 - 12 Nisanda AK Parti teşkilat başkanlığı tarafından düzenlenen Orta Anadolu Bölge Strateji Toplantısı Kayseri’de başladı. Gerçekleştirilen toplantıya AK Parti Kayseri Milletvekili ve Hulusi Akar, Orta Anadolu Bölge Başkanı ve AK Parti Zonguldak Milletvekili Ahmet Çolakoğlu, AK Parti Kayseri Milletvekili Murat Cahid Cıngı, Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, AK Parti Kayseri İl Başkanı Hüseyin Okandan ve teşkilat üyeleri katıldı. Yaptığı açıklamada birlik ve beraberliğe dikkat çeken Akar, “Etrafımızda çok ciddi gerilimler var, çatışmalar var, çok ciddi sıkıntılar var. Buna dahi Cumhurbaşkanımızın dirayeti, liderliği, soğukkanlılığı, kararlılığı şu anda çok şükür ülkemizi bir barış adası şeklinde sürdürmektedir. İnşallah böyle de devam edecek. Bunu yapabilmek için bizim içeride de güçlü olmamız lazım. İç cephe dediğimiz şey; 86 milyonun hiçbir etnik, dini, mezhepsel köküne bakmaksızın 86 milyonu tek yumruk, tek yürek olarak burada birliğimizi, beraberliğimizi sürdürmemiz lazım, buna çalışmamız lazım. Başarabiliriz, biz Çanakkale’yi yaptık, Millî Mücadele’yi yaptık, 15 Temmuz’da alçaklara karşı hep beraber, işte ayrım yapmaksızın Cumhurbaşkanımız liderliğinde 86 milyon hainlerin hareketini akamete uğrattık. Dolayısıyla bu birlik ve beraberliğimiz bizim için her şeyden daha önemli. Bunu gerçekleştireceğiz, başaracağız. Bunun için de Türkiye Yüzyılı, Türkiye Yüzyılı masal değil. Buna inanacağız. Kanuni Sultan Süleyman zamanında eğer yaşasaydınız, 64 ülkeye iç hatlarda uçacaktınız. O neslin torunlarısınız. Dolayısıyla bu rahatlık içinde bizim Türkiye Yüzyılı’na inanmamız lazım ve dolayısıyla terörsüz, büyük ve güçlü Türkiye’nin inşası için elinizden gelen ne varsa büyük küçük demeden herkesin kendi alanında kendisine ait işler yapması lazım. Buna çalışacağız, buna çalışıyoruz ve inşallah hep birlikte başaracağız” şeklinde konuştu.

‘DÜNYADA GÖRÜLMEMİŞ BİR SİYASİ BAŞARI ELDE ETTİK’

Programda konuşan Çolakoğlu, “Dünyanın içinde bulunduğu durumu bizler devamlı olarak görüyoruz, seyrediyoruz. Bizim burada bu şartlarda Türkiye’nin içinde bulunduğu durumu iyi analiz etmemiz lazım. Gönül coğrafyamız bizden ne bekliyor bunu iyi analiz etmemiz lazım. Ve bu çerçevede teşkilatlara ne düşüyor? Recep Tayyip Erdoğan gibi bir dünya liderinin arkasında çalışmak, bizlere düşen en büyük görev budur. Milletimiz bizlerden bunu bekliyor. Saha çalışmalarımızı değerlendirmemiz gerekiyor. Karşılaştığımız sorunları burada konuşup istişare etmemiz gerekiyor. Ve bununla birlikte çözüm nedir, çözüm ne olmalıdır bu konuda hep beraber istişare etmemiz gerekiyor. Çünkü bizler 2001 yılından bugüne kadar bu kültürle, bu yolla ilerledik ve dünyada görülmemiş bir siyasi başarıyı elde ettik” ifadelerine yer verdi.

‘BİRLİK VE BERABERLİK RUHU BİZİM İÇİN OLMAZSA OLMAZDIR’

Kayseri’de birlik ve beraberlik ruhunun güçlü olduğunu belirten Büyükkılıç, “Herkes birlik, beraberlik der. Ama şunu samimiyetle söylüyorum :Kayserimizdeki bu birlik beraberlik ruhu, bakanlarımızla, milletvekillerimizle, teşkilatlarımızla bizim için olmazsa olmazımızdır. Tabii ki teşkilat içerisinde değişik görüşlerimizi, fikirlerimizi paylaşmak çok kolay olanıdır. Ama her zaman birliği, beraberliği olmazsa olmaz olarak görmek, bizim felsefemizin temel ilkesidir. Bu açıdan biz bu anlayışı sürdürmeye, şehrimizi en güzel şekliyle anlatmaya; Sayın Cumhurbaşkanımızın dava arkadaşları olarak ona yük olan değil, onun yükünü çekmeye çalışan bir kaygıyla Kayserimizi en güzel noktaya çekmeye özen gösteriyoruz. Tabii ki yerel yönetimlerle ilgili anlayışımızı, adeta bir Kayseri modeli anlayışımızla tüm çevreye yaymaya çalışırken çok şükür, ayrıştırmadan, ötekileştirmeden tüm Kayseri’de yaşayan bir buçuk milyon insanı bağrımıza basarak 16 ilçemizi de ayrıştırmadan, siyasi farklılıklar olsa bile onları da olmazsa olmaz olarak görmek suretiyle hizmetlerimizi sürdürmeye çalışıyoruz” dedi.

‘KAYSERİ ANADOLU’NUN KALBİNDE ORTAK DEĞERLERİ TAŞIYAN BİR ŞEHİRDİR’

Kayseri’nin Anadolu’nun merkezinde yer alan önemli şehirlerden biri olduğunu belirten AK Parti Kayseri İl Başkanı Hüseyin Okandan, “Hakikaten Kayseri öyle bir şehir ki, gerek ticaretinde, gerek sağlık hizmetlerinde, gerek aile ilişkilerinde birbirinden kıymetli sekiz il aslında Anadolu’nun hakikaten göbeğinde aynı duyguları, aynı öz ve adetlere sahip olan değerli illerimiz. Tabii biz il başkanlarımızla sürekli görüşüyoruz, münasebet halindeyiz. Lakin bugün çok kıymetli ilçe başkanlarımızın da Kayseri’de olması bizleri çok da mutlu ettiğini ifade etmek istiyorum. İnşallah üç gün boyunca burada ev sahipliği yapacağız. Elbette Genel Merkez Teşkilat Başkanlarımızın kontrolünde ve iradesinde devam eden bu programda bizler de ev sahibi olarak şimdiden bir eksiğimiz olursa kusura bakmayın diyorum. Canı gönülden bir ev sahibi nasıl çırpınırsa, bütün yönetim kurulu üyelerimiz, kadın ve gençlik kollarımız sizlere daha iyi ev sahipliği yapabilmek için elimizden gelen gayreti sunacak” ifadelerini kullandı.